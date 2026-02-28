El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó este sábado a los iraníes a “tomar el control” de su gobierno, mientras fuerzas estadounidenses e israelíes iniciaban un ataque contra las posiciones militares en la república islámica.

Sigue a PULZO en Discover

“Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones”, dijo Trump en un mensaje en video desde Florida.

(En contexto: Israel lanza ataque contra Irán con respaldo de Estados Unidos: crece la tensión en Oriente Medio)

Trump también ofreció a los dirigentes militares de Irán la “inmunidad” o la opción de enfrentar una “muerte segura”.

Lee También

EE. UU, inició este sábado ataques “de gran envergadura” contra la república islámica. Trump afirmó a los iraníes que “la hora de su libertad está al alcance de la mano”.

#MUNDO El Presidente de Estados Unidos Donal Trump se refirió sobre los ataques contra Irán. “A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, a las fuerzas armadas y a toda la policía, les digo esta noche que deben deponer las armas y tener inmunidad completa o, como… pic.twitter.com/4DDKmCHDqi — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 28, 2026

Base estadounidense en Baréin golpeada en un “ataque con misiles”

Unas instalaciones de la V Flota de Estados Unidos en Baréin se vieron alcanzadas en un “ataque con misiles”, indicaron las autoridades locales este sábado, tras los bombardeos efectuados por Estados Unidos e Israel en el vecino Irán.

“El centro de servicios de la V Flota sufrió un ataque con misiles. Les daremos detalles más adelante”, indicó en un comunicado el gobierno de esta monarquía del Golfo.

Irán había avisado de que atacaría bases estadounidenses en la región en caso de verse atacado por Estados Unidos.

Lee También

Baréin alberga la V Flota norteamericana, y es uno de los países que entabló relaciones con el Estado de Israel como parte de los Acuerdos de Abraham, apadrinados por el presidente estadounidense Donald Trump.

AFP.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.