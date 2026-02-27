Florida consolida su liderazgo como gran destino internacional, con resultados históricos y un fuerte crecimiento con turistas provenientes desde Colombia.

En 2025, Florida recibió 655.000 visitantes colombianos, un aumento de 6% frente a 2024, y registró un récord total de 143,3 millones de visitantes, incluidos 9,3 millones internacionales (+4%).

Colombia destacó con un crecimiento de 23,9% en el cuarto trimestre de 2025. El turismo aportó en 2024 unos USD 133.600 millones a la economía estatal y sostuvo 1,8 millones de empleos, mientras que la marca Florida alcanzó un valor de USD 142.000 millones, posicionándose como la más fuerte de EE. UU.

La campaña “Live More Floridays” promueve una imagen del estado más allá de playas y parques, con presencia en TV, medios digitales y redes sociales en varios idiomas.

Además, el estado se prepara para el Mundial 2026, con el Hard Rock Stadium de Miami Gardens como sede de siete partidos.

En conectividad aérea, se programaron 1,19 millones de asientos directos entre Colombia y Florida para el primer semestre de 2026 (+11,8%), concentrando 63,9% de la capacidad hacia EE. UU. Miami, Fort Lauderdale, Orlando y Tampa mantienen rutas activas con aerolíneas como Avianca, American, Spirit, Latam, Emirates y JetBlue.

