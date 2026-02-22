El incidente ocurrió hacia la 1:30 de la madrugada de este 22 de febrero, cuando el joven, de unos 20 años, fue detectado en la puerta norte del perímetro de seguridad portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible.

Según informó el portavoz Anthony Guglielmi, agentes del Servicio Secreto y un oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach le ordenaron soltar los objetos.

De acuerdo con el sheriff Ric Bradshaw, el sospechoso dejó el bidón, pero levantó el arma en posición de disparo, momento en el que los oficiales abrieron fuego y lo neutralizaron.

El hombre murió en el lugar y ningún agente resultó herido. Las autoridades confirmaron que Donald Trump no se encontraba en la propiedad en ese momento, sino en Washington.

La identidad del fallecido no ha sido revelada mientras se notifica a su familia. El caso es investigado por el FBI, el Servicio Secreto y la oficina del sheriff local.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.