La caída de los aranceles impulsados por Donald Trump bajo la ley de emergencia económica no solo redefine su estrategia comercial, sino que también abre un boquete en las cuentas del Gobierno de Estados Unidos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Golpazo a Donald Trump: tribunal en EE. UU. le tumbó la mayoría de los aranceles que impuso)

La anulación podría reducir la tasa arancelaria media del 16,8 % a cerca del 9,5 %, según explicó a la AFP Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon, antes de conocerse el fallo.

Sin embargo, el impacto podría no ser definitivo. De acuerdo con Daco, el Ejecutivo ya estaría buscando otras vías para volver a imponer derechos de aduana amplios, lo que convertiría esta reducción en un escenario potencialmente temporal.

Lee También

Las opciones de Trump ante la caída de sus aranceles

El propio Trump ha sugerido que cuenta con caminos alternativos para restablecer aranceles, aunque ha reconocido que serían mecanismos más largos y burocráticos. Entre las opciones que tiene el Ejecutivo está la imposición de gravámenes con duración limitada, lo que obligaría a renovarlos de manera periódica.

Mientras se define la ruta jurídica, el fallo deja en suspenso uno de los puntos más sensibles: los ingresos que trajeron consigo los aranceles durante el último año. Daco estima que entre 100.000 y 120.000 millones de dólares estarían en juego tras la decisión judicial.

La Corte no se pronunció sobre si los importadores que demandaron al Gobierno podrían recibir reembolsos, lo que añade incertidumbre sobre el destino de esos recursos.

En medio de ese panorama, el juez Brett Kavanaugh advirtió que el proceso podría provocar un “desbarajuste”. Trump, por su parte, había planteado incluso la posibilidad de analizar una distribución parcial de los ingresos arancelarios entre los estadounidenses, propuesta que ahora queda condicionada al desenlace de la disputa legal.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.