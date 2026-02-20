Una mujer colombiana fue encontrada sin vida dentro de un congelador en su vivienda en el condado de Norfolk (Estado Unidos), en un caso que mantiene a las autoridades tras la pista de su esposo, señalado como principal sospechoso del crimen.

La víctima fue identificada como Lina María Guerra, de 39 años, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 4 de febrero por familiares que no tenían noticias suyas . La policía ingresó a la residencia que compartía con su pareja a comienzos de febrero de 2026 y localizó el cuerpo oculto en el electrodoméstico de la cocina, según recogió El Tiempo.

Tras el hallazgo, los resultados de la autopsia indicaron que la muerte correspondía a un homicidio. Con base en la investigación, las autoridades acusaron a su esposo, David Varela, de 38 años, por asesinato en primer grado y ocultamiento de cadáver. El hombre, integrante de la reserva de la Marina estadounidense, no fue arrestado ya que se cree que abandonó el país poco después de la desaparición.

Registros oficiales señalan que el sospechoso habría viajado hacia Hong Kong en fechas cercanas al hallazgo del cuerpo, lo que activó una búsqueda internacional con apoyo del Buró Federal de Investigaciones y otras agencias de seguridad.

Señalamientos de la familia de Lina María Guerra

Familiares de la víctima afirmaron que la relación presentaba antecedentes de comportamientos agresivos y episodios de celos. Durante el tiempo en que Lina estuvo desaparecida, el esposo entregó versiones contradictorias sobre su paradero, incluida la afirmación de que ella estaba detenida por un supuesto robo, información que luego resultó falsa.

“Él la había golpeado antes, pero ella no nos lo dijo para no preocuparnos. Parecía muy religioso, muy tranquilo, normal. Por eso esto es tan impactante; nunca imaginamos que haría algo así”, indicó Paola Ramírez, familiar de la víctima, a News 3.

Las autoridades continúan con el proceso judicial para esclarecer completamente lo ocurrido y ubicar al sospechoso, mientras allegados de la colombiana exigen justicia y acompañamiento institucional frente al caso.

