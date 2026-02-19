La muerte de la jueza Vivian Polanía, ocurrida el pasado 17 de diciembre de 2025 en Cúcuta, sigue sumando capítulos que estremecen al país. Tras confirmarse que la causa inmediata de su deceso fue una sobredosis de cocaína, Medicina Legal en Bogotá advirtió que el informe aún no está cerrado. Lo que falta por revelar podría confirmar un “cóctel” de sustancias que resultó ser una combinación leta, como se informó en El Tiempo.

Los médicos forenses han ordenado estudios complementarios para cuantificar la presencia de otros componentes químicos hallados en el organismo de la jurista. Estos exámenes buscan determinar si hubo una interacción de la droga con medicamentos o sustancias adicionales que pudieron haber potenciado el colapso de su sistema, de acuerdo con el rotativo.

El hallazgo de la jueza se produjo en un escenario desolador: estaba en su cama, sin vida, y al lado suyo descansaba su hijo de apenas mes y medio de nacido. Fueron sus propios escoltas quienes, al notar que no respondía llamados ni mensajes desde la noche anterior, alertaron a la Policía para irrumpir en el apartamento.

El menor, que fue trasladado de urgencia a una clínica, se encuentra bajo custodia estatal mientras se define su situación. Su padre, Anuar Salín, reveló en el podcast Conducta Delictiva que el bebé presentaba una hinchazón en la cabeza al momento del rescate, aunque afortunadamente los exámenes descartaron lesiones graves.

Salín entregó detalles que arrojan luz sobre la salud mental de Polanía, asegurando que la jueza había sido diagnosticada con un trastorno psicótico agudo de tipo esquizofrénico. A pesar de este cuadro y de provenir de una familia disfuncional con la que no tenía contacto, su pareja destacó que Vivian estaba “completamente direccionada al bienestar del bebé”.

La jueza era una figura de contrastes: por un lado, lideraba audiencias de alto impacto contra bandas criminales y capos como alias ‘El Cojo’; por otro, su carrera estuvo salpicada por videos virales fumando en audiencias, shows eróticos en el Palacio de Justicia y una suspensión disciplinaria que marcó su trayectoria

