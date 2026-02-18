Las autoridades continúan investigando la muerte de Cristian Esneider Martín Martín, estudiante de 16 años de la Universidad El Bosque, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona boscosa del municipio de Gachancipá.

Sale a la luz el último mensaje de estudiante del Bosque que fue hallado sin vida; hizo llamada

El caso cobró relevancia luego de que el alcalde municipal, Alfonso López, entregara detalles sobre el lugar del hallazgo y los objetos que estaban junto al joven, información que resulta clave dentro de la investigación.

De acuerdo con el mandatario local, el cuerpo fue ubicado en un sector rural apartado, frecuentado principalmente por ciclomontañistas y personas que practican actividades deportivas. Se trata de un punto de difícil acceso, lo que provocó interrogantes sobre la forma en que el menor llegó hasta allí.

Uno de los elementos que más llamó la atención, según explicó el alcalde, consiste en que el estudiante tenía consigo todas sus pertenencias personales. En el lugar fueron encontrados el computador portátil, el teléfono celular, dinero en efectivo y la maleta, sin señales evidentes de hurto o desorden, lo que inicialmente descartaría un robo como móvil principal.

“Lo que se nos hace extraño es que tenía su computador, su celular, su plata, su maleta. Todo lo tenía junto a él cuando lo encontraron en la vereda”, indicó López en diálogo con Noticias RCN.

El mandatario también señaló que, durante la verificación preliminar, no se observaron lesiones externas evidentes asociadas a agresiones, por lo que el caso quedó en manos de las autoridades judiciales y forenses para determinar las causas exactas de la muerte.

“Estamos buscando por todo el sistema de cámaras que tenemos en el municipio, pero todavía no hemos podido determinar si llegó solo o llegó con alguien. Eso es lo que estamos realmente investigando, si de pronto hubo alguien que haya intervenido en el fatal fallecimiento de este joven”, agregó el mandatario local.

¿Cómo encontraron el cuerpo de Cristian Esneider, estudiante de Universidad el Bosque?

Las autoridades lograron ubicar el sitio gracias a que sus familiares rastrearon el GPS del dispositivo móvil del estudiante, lo que permitió concentrar la búsqueda en esa zona específica del municipio.

De acuerdo con la información conocida durante la investigación, el menor fue localizado suspendido de la rama de un árbol, una circunstancia que incrementó las dudas sobre lo ocurrido en las horas previas a su fallecimiento y que se convirtió en uno de los elementos clave dentro de las indagaciones.

Tras la localización, se procedió a acordonar el sitio y adelantar los actos urgentes correspondientes, mientras unidades judiciales realizaron la inspección técnica. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado para los análisis forenses que permitirán establecer las causas exactas de la muerte y reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

