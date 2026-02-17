La muerte de Cristian Martín, un estudiante universitario de 16 años, provocó conmoción en Bogotá y en el municipio de Gachancipá, luego de que su cuerpo fuera encontrado en una zona boscosa tras más de 20 horas de desaparición.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Me mató mi vida”: desgarrador relato de madre de estudiante del Bosque que murió en Gachanchipá)

Autoridades adelantan una investigación para esclarecer las circunstancias del caso, mientras la familia insiste en que el joven no tenía problemas conocidos.

Cristian salió de su vivienda en la localidad de Bosa durante la madrugada del lunes 16 de febrero, aproximadamente a las 4:00 a. m., como acostumbraba, para asistir a clases en la universidad donde cursaba primer semestre de Matemáticas y Ciencias de Datos gracias a una beca obtenida por su buen desempeño académico.

Lee También

Ese día nunca regresó a casa. La falta de comunicación causó preocupación entre sus familiares, quienes intentaron contactarlo sin éxito durante varias horas.

Ante la ausencia de respuestas, la familia logró rastrear la ubicación del celular mediante el computador personal del estudiante. La señal aparecía en una zona montañosa de Gachancipá, un lugar sin vínculos previos con el joven.

Luego, de acuerdo con El Tiempo, el joven fue hallado por algunos de sus familiares suspendido de la rama de un árbol en una zona boscosa del municipio cundinamarqués.

El padre y otros allegados se desplazaron hasta el sitio junto con las autoridades y, en la madrugada del martes 17 de febrero, cerca de la 1:00 a. m., encontraron el cuerpo en un área boscosa, lo que puso fin a una intensa búsqueda.

#OjoDeLaNoche | Un joven de 16 años, estudiante de la Universidad El Bosque, fue hallado muerto en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca. ¿Qué se sabe? Le contamos. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/T8bZnkeVRT — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 17, 2026

¿Cuál fue la última llamada de Cristian Martín?

Fernanda Martín, hermana del estudiante del Bosque, en diálogo con el rotativo, habló del último mensaje o conversación. El joven llamó a su pareja alrededor de las 4:30 de la mañana e indicó que se dirigía hacia la universidad. Ese registro resulta clave para reconstruir sus movimientos y determinar qué ocurrió después de su salida de casa.

La allegada insiste en que Cristian era un joven tranquilo, dedicado a sus estudios y sin conflictos personales. Su hermana explicó que no existían amenazas ni situaciones de riesgo conocidas, por lo que consideran fundamental que el caso se investigue a fondo.

“Él era amigo de todos, no se metía con nadie y no tenía problemas. Estaba bien con su pareja. Tampoco tenía amenazas. A él lo mataron“, indicó Martín a este medio.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal y adelanta actos urgentes, incluyendo análisis de dispositivos electrónicos, revisión de cámaras y recolección de testimonios que permitan reconstruir las últimas horas del estudiante.

La muerte del joven impactó a la comunidad académica y a la opinión pública, especialmente por las circunstancias en que ocurrió y por la corta edad de la víctima. Por ahora, el caso permanece rodeado de interrogantes: cómo llegó hasta la zona rural, qué sucedió durante las horas en que estuvo desaparecido y si existió participación de terceros.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.