En medio del duelo por la muerte de su hijo, Yudy Pico, madre de Kevin Arley Acosta, el niño de 7 años con hemofilia que falleció mientras esperaba la entrega de un medicamento por parte de la Nueva EPS, cuestionó públicamente las declaraciones del Gobierno nacional sobre el caso.

El menor murió luego de sufrir una caída de bicicleta. Según relató su madre, luego del accidente Kevin requería con urgencia el medicamento para controlar los sangrados asociados a la hemofilia, pero este no fue suministrado oportunamente.

Las declaraciones de Yudy se produjeron luego de que el presidente Gustavo Petro se refiriera al caso, señalando que a los menores con esta condición se les debe brindar especial cuidado y evitar actividades que impliquen riesgo físico. A estas palabras se sumaron las del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien calificó lo ocurrido como un accidente.

Para la madre del menor, dichas afirmaciones desconocen las fallas en la atención médica y desvían la responsabilidad sobre el acceso a tratamientos oportunos.

“Se están lavando las manos. En lugar de garantizar el medicamento, buscan justificar lo que pasó”, sostuvo.

Yudy relató que, luego de la caída, Kevin fue atendido inicialmente en un centro asistencial y luego remitido a Pitalito. Según su versión, el niño permaneció cerca de 24 horas sin recibir el medicamento específico que necesitaba. “Solo le suministraban oxígeno. Él llegó estable, pero en la madrugada su estado se agravó”, explicó.

La madre aseguró que solicitó el traslado inmediato a un centro de mayor complejidad; sin embargo, este se habría retrasado por falta de autorización y disponibilidad de camas. El traslado a Bogotá se concretó cuando el estado del menor ya era crítico.

Frente a las críticas por permitir que su hijo montara bicicleta, Yudy defendió que los niños con hemofilia pueden llevar una vida activa siempre que cuenten con tratamiento adecuado. Insistió en que el problema no fue la actividad física, sino la ausencia del medicamento en el momento oportuno.

“Kevin no murió por montar bicicleta. Murió porque el medicamento no llegó”, afirmó. La madre espera que el caso de su hijo sirva para revisar los protocolos de atención y garantizar que otros niños con hemofilia no enfrenten situaciones similares.

Mientras tanto, el caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de las entidades prestadoras de salud y el acceso efectivo a tratamientos para pacientes con enfermedades huérfanas en el país.

La hemofilia es una enfermedad genética y poco frecuente que afecta la capacidad de la sangre para coagular correctamente. En los niños con hemofilia, una herida puede sangrar durante más tiempo de lo normal porque el organismo no produce suficientes factores de coagulación, que son proteínas esenciales para detener el sangrado.

Tipos de hemofilia en niños

Hemofilia A : falta del factor VIII (la más común).

Hemofilia B : falta del factor IX . Ambas se heredan y afectan principalmente a los niños varones , aunque las niñas pueden ser portadoras y, en casos menos frecuentes, presentar síntomas.



Síntomas de la hemofilia

Los signos pueden variar según la gravedad:

Sangrados prolongados tras cortadas, vacunas o procedimientos dentales.

Moretones frecuentes o grandes sin causa aparente.

Sangrado nasal recurrente.

Dolor e inflamación en articulaciones (rodillas, tobillos, codos) por sangrados internos.

En casos graves, sangrados espontáneos , incluso sin golpes.

En bebés, puede notarse por hematomas al empezar a gatear o sangrado prolongado tras una punción.

¿Cómo se diagnostica la hemofilia?

El diagnóstico se practica con análisis de sangre que miden los niveles de los factores de coagulación. Cuando hay antecedentes familiares, las pruebas pueden hacerse desde edades tempranas.

