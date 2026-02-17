La muerte de Cristian Martín, el estudiante de primer semestre de Ciencias y Matemáticas de la Universidad El Bosque, ha pasado de ser una noticia de desaparición a un enigma judicial cargado de dolor. En entrevista con Bajo Sospecha, de Pulzo.com, su madre, Janeth Martín, rompió el silencio sobre lo que ella cree que realmente ocurrió con su hijo: un ataque motivado por el resentimiento.

Cristian no era un estudiante cualquiera; su inteligencia lo había llevado a obtener una beca tras lograr uno de los mejores puntajes del ICFES en su colegio. Para su madre, ese brillo pudo ser el detonante de su final.

La última vez que Janeth vio a Cristian fue a las 4:40 de la mañana. Un beso y un “nos vemos en la noche” marcaron la despedida. Sin embargo, el joven nunca llegó a clase. Al ver que no contestaba, su esposo y su otro hijo decidieron “hackear” el rastro digital de Cristian.

“Mi esposo le dijo a mi hijo que revisaran el computador y ahí encontraron la ubicación del niño en ese pueblo [Gachancipá]”, relató Janeth. El GPS del celular no mentía, pero la realidad era difícil de asimilar: el joven estaba en una zona boscosa y desolada, a 50 minutos de Bogotá, un lugar que no tenía relación alguna con su vida diaria.

Al ser consultada por Pulzo.com sobre quién podría estar detrás de este hecho, Janeth fue contundente. Para ella, el perfil de su hijo —alegre, amoroso y académicamente sobresaliente— pudo despertar odios en personas cercanas o conocidos de su ruta diaria.

“Como mamá, lo que yo siento es que a mi hijo le tenían envidia, había algún envidioso que me lo tenía en la mira. Tengo que ir a investigar, a conocer zonas por donde él pasaba, tengo que conocer a sus amigos de la universidad”, afirmó Janeth en ‘Bajo Sospecha’.

Ante las dudas iniciales que suelen rodear estos casos, la madre de Cristian fue tajante al defender la salud mental y las ganas de vivir de su hijo. Descartó cualquier cuadro de depresión o problemas personales, insistiendo en que la escena del crimen y la personalidad del joven apuntan a una intervención de terceros.

“Eso no es que digan que el niño tenía una vida mala o que estaba deprimido. A mi hijo me lo mataron porque era el más alegre. Mi hijo no se hizo eso por gusto, a mi hijo me lo mataron”, sentenció con la fuerza de quien busca una justicia que aún parece lejana.

