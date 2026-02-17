La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, enfrentará uno de los momentos más críticos de su carrera política, luego de que el Consejo de Estado programara una audiencia pública para analizar si incurrió en faltas que podrían costarle su investidura como congresista, en medio del escándalo conocido como el “tarimazo”.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Sale a la luz presunta interferencia de senadora petrista en operaciones contra grupos criminales)

La diligencia fue fijada para el próximo lunes 23 de febrero, a partir de las 2:30 p. m., y se hará de manera virtual. En ese espacio, el alto tribunal evaluará el rol que tuvo la parlamentaria en un acto público celebrado el 21 de junio de 2025 en la Plaza de La Alpujarra, en Medellín, que causó fuerte controversia nacional.

¿Por qué Isabel Zuleta podría perder su investidura?

El proceso gira en torno a la participación de Zuleta en la organización de un acto en el que estuvieron presentes varios jefes de estructuras criminales del Valle de Aburrá, quienes compartieron tarima con el presidente Gustavo Petro.

Lee También

Ese día, según revelaciones periodísticas y denuncias posteriores, varios reclusos fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí hasta el evento público, lo que encendió las alarmas sobre la legalidad de su presencia en un acto político.

Entre los nombres mencionados en los reportes se encuentran José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; y Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo, entre otros señalados líderes criminales, detalla El Colombiano.

Uno de los elementos centrales que será evaluado en la audiencia es un oficio enviado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y firmado por la senadora Zuleta, en el que solicitaba permitir la salida temporal de los voceros detenidos para asistir al acto público, agrega el citado medio.

El Ministerio Público, por su parte, solicitó revisar las resoluciones presidenciales que pudieron haber servido como soporte jurídico para permitir el traslado de los reclusos, con el fin de determinar si existía algún tipo de autorización legal.

Lee También

¿Qué es la pérdida de investidura?

El Consejo de Estado deberá determinar si la actuación de Zuleta constituye una extralimitación de sus funciones o incluso un posible tráfico de influencias, al presuntamente intervenir para facilitar el traslado de personas privadas de la libertad.

En Colombia, los reclusos solo pueden salir de prisión mediante orden judicial o bajo estrictos procedimientos legales, por lo que cualquier intervención irregular podría constituir una falta grave.

La sanción que enfrenta la congresista es la pérdida de investidura, una de las medidas más severas dentro del sistema político colombiano. Esta figura es conocida como “muerte política”, ya que implica la pérdida inmediata del cargo y la inhabilidad permanente para aspirar nuevamente a cargos de elección popular.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.