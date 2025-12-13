Un grupo de ocho generales del Ejército Nacional y de la Policía Nacional presentaron testimonios contra la senadora Isabel Cristina Zuleta, a quien señalan de presunta interferencia en operativos contra estructuras criminales como el Clan del Golfo y bandas armadas con presencia en Medellín y el Valle de Aburrá.

Según los testimonios, recogidos por Semana, la senadora ejerció presiones, a través de llamados, chats y de su equipo de trabajo, para frenar operativos en Antioquia, así como procedimientos contra estructuras vinculadas a alias ‘Yordi’, ‘La Terraza’ y alias ‘Calarcá’.

“Pidió, prácticamente, que paráramos el combate porque las tropas estaban atacando, supuestamente, a mineros. Claro, mineros que estaban uniformados, armados y con menores de edad en sus filas”, indicó uno de los militares afectados, según recogió Semana.

Los oficiales sostienen que los cuestionamientos y requerimientos de la congresista y sus asesores afectaron el desarrollo de estas labores: “Los mineros que se encuentran en medio del enfrentamiento se llaman Saúl Valencia, Tobías Valencia y Marcela. Nos indican que son a ellos los que están persiguiendo y disparando. (…). Por favor, general, no cometan una equivocación con estas tres personas. ¿Cómo les ayudamos para que esto no pase?”.

A estas denuncias se suma el episodio conocido como el “tarimazo”, ocurrido en julio de 2025, cuando cabecillas de organizaciones criminales fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí a un evento público. En ese hecho, Zuleta quedó bajo escrutinio por una presunta gestión irregular del traslado, sin que existieran competencias legales claras ni autorización válida por parte del INPEC.

Por estos últimos sucesos, la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, y el concejal Andrés Tobón, del movimiento Creemos, interpusieron denuncias penales contra Isabel Cristina Zuleta.

Las acciones judiciales incluyen señalamientos por abuso de función pública, prevaricato, obstrucción a la justicia y tráfico de influencias. De manera paralela, el Consejo de Estado mantiene en estudio un proceso que podría derivar en la pérdida de su investidura.

En noviembre de 2025, Zuleta se retractó de afirmaciones previas en las que vinculaba a Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, con la Oficina de Envigado. Esta rectificación ocurrió en el marco de una acción judicial por injuria interpuesta por el exmandatario.

Panorama judicial de Isabel Cristina Zuleta

En paralelo, el Consejo de Estado adelanta actuaciones relacionadas con una posible pérdida de investidura, centradas en los señalamientos sobre su presunta intervención en operativos de seguridad y en el traslado de cabecillas de estructuras criminales desde la cárcel de Itagüí a un evento público, episodio conocido como el “tarimazo”.

Adicionalmente, las declaraciones de generales activos y en retiro, que afirman haber recibido presiones para modificar o frenar operaciones contra organizaciones como el Clan del Golfo y bandas criminales del Valle de Aburrá, forman parte de los insumos que analizan los entes investigadores.

Por ahora, no existe una imputación formal ni una decisión de fondo en contra de la senadora. Los procesos avanzan en etapas iniciales y su continuidad dependerá de los resultados de las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas que actualmente cursan en las autoridades competentes.

