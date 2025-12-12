La Agencia Nacional de Tierras (ANT) de Colombia devolvió un terreno que estuvo ocupado por la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo, compañía vinculada con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El predio, conocido como ‘El Laguito II’, fue entregado formalmente a la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán luego de ser declarado un baldío —propiedad vacante del Estado— y reincorporado al patrimonio público, según recogió la W Radio.

El proceso jurídico comenzó en 2018, cuando la empresa buscó el reconocimiento de propiedad argumentando posesión prolongada. Sin embargo, en 2019 un juez declaró el terreno como baldío y ordenó su aclaración a la ANT, decisión confirmada por otros informes periodísticos.

En agosto de 2022, el representante legal de El Ubérrimo entregó voluntariamente el predio al Estado. Posteriormente, en mayo de 2023, la ANT otorgó el uso provisional a la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán, permitiendo que las familias continuaran con sus proyectos productivos.

¿Qué es el ‘El Laguito II’ y dónde queda?

La extensión corresponde a unas 8.3 hectáreas, y está ubicada en el departamento de Córdoba, donde los beneficiarios cultivaban arroz, plátano, yuca y desarrollaban actividades de apicultura mientras se completaba la formalización.

“La entrega de este predio a familias campesinas simboliza un acto de justicia, porque representa la recuperación de baldíos del Estado que fueron indebidamente apropiados mediante maniobras jurídicas por grandes empresas y clanes políticos, y que hoy regresan a las manos campesinas, que debieron haberlo trabajado desde hace décadas”, afirmó la subdirectora de la ANT, Lilia María Rodríguez.

Esta devolución forma parte de las estrategias más amplias de la ANT enfocadas en la formalización y el ordenamiento social de la propiedad, con múltiples entregas recientes de predios a campesinos y víctimas.

El caso provocó amplio debate público, en especial por la referencia directa a Agropecuaria El Ubérrimo, empresa vinculada con la familia del expresidente Uribe Álvaro Uribe.