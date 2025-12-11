Las disputas internas entre las disidencias de las Farc de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ resultaron en una tragedia personal: la muerte de David Steven Fernández, alias ‘Coco’, un joven que fue activista de la ‘primera línea’ en el paro nacional de Colombia en 2021 y consejero juvenil en Bogotá. Su madre, Angélica Soler, aseguró que su hijo había sido secuestrado y forzado a unirse a la guerrilla, un accionar que la Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos pública y enérgicamente denunció.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Nunca las hice”: Gustavo Bolívar negó reuniones clandestinas con la ‘Primera línea’)

En 2024, se confirmó la muerte de David Estiven Fernández a manos de un grupo liderado por Alexánder Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’. Alias Iván Mordisco, el líder máximo del Estado Mayor Central (EMC), afirmó que la orden de asesinato provenía de una facción enemiga. La muerte de Fernández desató una controversia en torno a su ingreso y permanencia en las disidencias.

Al respecto, Angélica Soler, madre del joven, habló en Relatos al Límite de Blu Radio y contó lo último que supo de su hijo: “Recibí muchas llamadas amenazantes para que no lo buscara más, que él estaba muy bien y ya fue cuando salieron los videos que hacía parte de las disidencias de las Farc. Un año después, el 7 de junio de 2023, me dijo ‘mamita, linda, me escapé anoche, yo no estoy acá por gusto, me han hecho hacer cosas que no se imagina, que nunca he querido hacer”.

Lee También

Además, explicó por qué fue ese grupo disidente lo asesinó y cómo ha sido todo el proceso para intentar recuperar los restos, señalando a altos funcionarios del Estado de enredarla: “Alias ‘Calarcá’ le había dado de baja porque se le escapó. Cuando Mordisco habló de mi hijo pasó un año más, del cuerpo de mi hijo no sé nada, he tratado de dirigirme a todas las entidades del Estado, la última cita que tuve fue el 21 de noviembre con Otty Patiño en la que supuestamente me iba a dar una respuesta sobre mi hija, pero se burló de mi, me dejó plantada una hora, pero nunca llegó”.

También, la madre dio detalles de cómo su hijo fue que se convirtió en miembro de la ‘primera línea’: “Él se dedicó a trabajar con Petro, con Francia Márquez, Gustavo Bolívar, María José Pizarro, se conoció toda Colombia con ellos. Él decía que el país iba a cambiar, a él le hicieron muchas promesas, el fue consejero de la juventud en Kennedy y a él le pintaron muchos pajaritos. Él no me comentó nunca nada porque yo siempre fui opositora a lo que él hacía”.

Finalmene, la madre cuestionó fuertemente al presidente, al dejar libre a ‘Calarcá’ cuando tenía el rol de gestor de paz en medio de las negociaciones: “No he recibido ni una respuesta. Si Petro capturó a ‘Calarcá’ hace poco, ¿por qué lo soltó? ¿por qué no le preguntaron donde tiene a mi hijo? Solo le pido al presidente que haga que entreguen a mi hijo, él sabe dónde está mi hijo, él sabe por qué le mandó a quitar la vida a mi hijo, lo he dicho en todas las formas, en todos los idiomas”.

Lee También

Después de la desaparición de Fernández, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para proteger su vida y pidió al Estado colombiano adoptar acciones para determinar su situación y paradero. Esto, sin embargo, no impidió su trágico final que desembocó en su asesinato a manos de las disidencias de las Farc.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.