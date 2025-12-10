La celebración de la Noche de Velitas en Soacha terminó en una tragedia irreparable. Durante la madrugada del 8 de diciembre, entre la 1:00 y las 2:00 a. m., Keverlin del Carmen Nieves, una joven de 26 años y madre de una niña de 9, fue asesinada presuntamente por su pareja sentimental en medio de una discusión.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con los testimonios de familiares, el hombre identificado como Israel Naliwum, quien también se hacía llamar Jefraín, habría atacado a la mujer con cuchillo en plena reunión, propinándole al menos tres puñaladas: dos en la zona cervical y otra en un hombro. La víctima murió casi de inmediato.

(Lea también: Crudo relato de madre de la patrullera de 21 años asesinada en Huila: “Le dieron por la espalda”)

Según @gatonoticias, el hecho ocurrió mientras varias personas se encontraban reunidas en la vivienda de una amiga, donde Keverlin había llegado horas antes junto al presunto agresor para participar en la tradicional celebración del 7 de diciembre. Lo más desgarrador, según relataron parientes, es que la hija de la víctima presenció la agresión.

Lee También

“Esa niña quedó sola, su mamá lo era todo para ella”, expresó con profundo dolor Katherin del Carmen Parra Nieves, prima de Keverlin, quien habló con Q’HUBO Bogotá sobre la tragedia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

La menor fue trasladada a atención médica y permanece bajo observación. Según familiares, apenas ha podido hablar y expresa sentimientos de culpa por no haber podido ayudar a su madre.

Keverlin, oriunda del estado Miranda en Venezuela, llevaba casi seis años en Colombia. Había vivido en Cartagena y desde hace un tiempo residía en Bogotá, donde trabajaba en un fruver para sostener a su hija. Actualmente vivía en el barrio El Virrey, en Usme.

La relación con Naliwum, según allegados, llevaba aproximadamente dos años. Aunque convivieron en algún momento, ya no vivían juntos debido a diferencias entre ellos.

(Vea también: Destapan el pasado de los dos sujetos que asesinaron a su vecino en Día de Velitas, por pólvora)

Tras el ataque, el presunto homicida escapó. Desde ese momento no ha sido visto y la familia teme que esté intentando salir del país. Según una amiga cercana a la víctima, el hombre habría manifestado que estaba organizando un viaje a España.

El padre de la niña intentó interponer la denuncia formal, entregando toda la información del caso, pero asegura que no recibió constancia del proceso.

La familia de Keverlin enfrenta ahora un doble drama: buscar justicia y luchar por la repatriación del cuerpo. La madre de la joven, una hermana y otros familiares emprendieron viaje desde Venezuela para acompañar el proceso.

“Pedimos que actúen rápido. Él puede huir en cualquier momento”, insistió la prima, quien también lamentó que Keverlin no tenía más familiares en Colombia, salvo un hermano que no estuvo presente en la reunión donde ocurrió el crimen.

Las autoridades aún no han confirmado si existe una orden de captura en firme contra el presunto agresor.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: