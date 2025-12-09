La controvertida empresaria bogotana Zulma Guzmán Castro se encuentra en el centro de una controvertida investigación internacional. Su presunta implicación en el envenenamiento con talio de dos niñas en abril pasado ha llevado a un frenético intercambio de información entre autoridades colombianas y europeas, según informó El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Revelan testimonio que puso en evidencia a Zulma Guzmán, mujer señalada de envenenar a niñas)

Este caso escalofriante comenzó con el hallazgo de unas frambuesas contaminadas con talio, que fueron consumidas por dos menores de edad, causando graves efectos en su salud. Las pistas iniciales llevaron a las autoridades a un edificio cerca del parque de la 93, frecuentado por Guzmán. Los investigadores localizaron un hombre involucrado en servicios de espiritualidad y mentalismo, que presuntamente tiene algún vínculo con este caso.

La Fiscalía, según informó El Tiempo, ha expuesto que emitió una circular roja contra Guzmán, de 54 años, desde mediados de octubre. Además, ha pedido la revisión de cuatro teléfonos celulares vinculados a personas cercanas a ella. “Estamos revisando mensajes de texto y voz para esclarecer posibles conexiones con el caso”, afirmó un representante de la entidad. La búsqueda inicial sugiere que Guzmán, quien inicialmente fue identificada en Buenos Aires, pudo haberse trasladado a Europa.

Lee También

La empresaria, por su parte, ha rechazado toda relación con las muertes y, según explicó el citado medio, ha contactado a varios abogados para que la representen en un posible juicio. Pública y activamente Guzmán es una emprendedora en el negocio de los coches eléctricos. Sin embargo, la gravedad del caso que la implica ha movilizado a las autoridades en una búsqueda exhaustiva.

Notablemente, no solo las niñas con las frambuesas se vieron afectadas. Se encontró talio en la sangre de otros miembros de la familia, que afirmaron no haber tenido contacto con las frambuesas. Este descubrimiento ha llevado a las autoridades a investigar nuevas líneas en el caso y a realizar más pruebas toxicológicas.

El caso ha conmocionado a Bogotá y ha tenido un fuerte impacto en la sociedad. Desde la revelación de esta acusación, las miradas se han centrado en la localización de Guzmán. Según las autoridades, su captura es inminente, gracias a una cooperación internacional ejemplar y una extensa red de búsqueda.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.