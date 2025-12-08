Las autoridades penitenciarias confirmaron que Pedro David Nieves Mosquera, condenado por secuestro extorsivo, logró escapar de la cárcel La Picota en Bogotá. Según información preliminar, el interno salió del establecimiento amparado en un “cambiazo”, una maniobra que consistió en intercambiar su lugar con un familiar durante la hora de salida del visitante. El hecho ocurrió el domingo 7 de diciembre hacia las 4:20 p. m., cuando el personal de la unidad de Policía Judicial advirtió la ausencia del recluso en la estructura 3 del ERON.

Inpec ya coordinó acciones con la Policía y con la Fiscalía para intentar ubicar al hombre, considerado de alta peligrosidad por los delitos que motivaron su condena y por los procesos previos en los que ha sido investigado. La institución revisa registros, movimientos y posibles fallas en el control de ingresos para establecer cómo se consolidó la fuga sin que los custodios la detectaran de inmediato.

En su repaso del historial del fugitivo, Nieves Mosquera había sido capturado de nuevo en 2023, pocas horas después de recuperar la libertad tras cumplir una condena previa por extorsión. En ese momento, la Fiscalía Seccional Boyacá lo presentó ante un juez como presunto coautor de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Dichos hechos habrían ocurrido el 19 de junio, cuando un ciudadano de Tunja fue engañado por una mujer que lo condujo hacia una zona rural de Sáchica.

Ese hombre fue interceptado por tres sujetos armados, quienes lo sometieron, lo amarraron y lo presionaron para entregar claves de tarjetas y objetos de valor. La víctima estuvo retenida cerca de nueve horas, mientras los delincuentes efectuaban retiros de dinero y huían con una camioneta. La acción habría sido coordinada desde un centro carcelario por el propio Nieves Mosquera, lo que llevó a que la investigación lo señalara como pieza clave del secuestro.

La víctima escapó más tarde y pidió ayuda a una patrulla, lo que permitió activar un plan que derivó en la captura de varios implicados. Con la fuga reciente, las autoridades vuelven a seguirle el rastro a un hombre que ya había enfrentado varios procesos y que ahora permanece prófugo.

