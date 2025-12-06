Un nuevo video de cámaras de seguridad revelado por Noticias RCN muestra con claridad el instante en el que Jean Claude Bossard, un joven de 29 años, fue abordado y asesinado durante un robo el pasado 2 de diciembre en la avenida 19 con calle 108, en el norte de la ciudad.

Las imágenes muestran a Bossard caminando de manera tranquila por la acera, mirando su celular. Según relató su padre, venía de un almuerzo con compañeros de trabajo y se dirigía a su casa. A pocos metros, se observa al menor de 16 años, ahora imputado por el homicidio, siguiéndolo muy de cerca.

El video, que dura apenas unos segundos, capta el momento en el que el adolescente se levanta el saco para verificar que tiene el arma lista para intimidar a su víctima. Luego, mientras Bossard continúa su camino, el joven se abalanza sobre él para arrebatarle sus pertenencias.

En medio del forcejeo, ambos caen a la vía. Según el reporte de las autoridades, la víctima recibió dos impactos de bala, que terminaron dejándolo tendido sobre el asfalto, sin posibilidad de ser auxiliado.

Otra parte del video muestra a un segundo delincuente, quien aguardaba en la esquina a bordo de una motocicleta naranja para facilitar la huida. El plan, sin embargo, se frustró por la rápida reacción de un policía que patrullaba en bicicleta.

De acuerdo con grabaciones conocidas previamente, el uniformado disparó su arma de dotación contra la moto para impedir la fuga. El delincuente que conducía fue abatido en el lugar.

El menor de 16 años fue capturado pocos minutos después, aún con heridas en el brazo, y quedó a disposición de la Fiscalía. Un juez decidió imponerle medida de internamiento preventivo en un centro especializado, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial.

Jean Claude Bossard fue despedido por familiares y amigos el mismo día en que habría cumplido 30 años. La conmoción por su muerte ha desencadenado llamados ciudadanos para fortalecer la seguridad en la capital.

Su padre, Jean Claude Bossard Serpa, pidió que el caso no quede en la impunidad y lanzó un mensaje contundente sobre el tratamiento judicial a estos delincuentes. La familia insiste en que este caso debe marcar un precedente en contra de las bandas juveniles que operan en el norte de la ciudad.

