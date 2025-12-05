Avanza el plan éxodo en Bogotá, en medio de la celebración de Velitas que para este 2025, de manera inusual, cayó en puente festivo. Por esta razón, la Secretaría de Tránsito reporta alto flujo vehicular, sobre todo, en la salida por la calle 80.
(Vea también: ¿Por qué se encienden velitas el 7 de diciembre? La tradición comenzó en América Latina)
De acuerdo con Caracol Radio, las autoridades recomiendan a los viajeros tomar la calle 13 como alternativa, ya que ese corredor vial estaría menos congestionado.
[08:14 p. m.] #MovilidadAhora | @TransitoBta gestiona el tráfico en la intersección de la Calle 80 con carrera 114.Lee También
"Con pistola en mano": hermana y mamá de Falcao sufrieron delicada situación en Bogotá Caso de niñas que murieron envenenadas con talio en Bogotá daría giro: señalan a una mujer Protestas de comerciantes en San Victorino (Bogotá) empeoran: Transmilenio colapsó por bloqueos Amigo de Jean Claude Bossard reveló última charla que tuvo con él, antes de ser asesinado en Bogotá
🟠Ruta alterna: Calle 13.
🛣️Saliendo de la ciudad avanza el plan éxodo y se registra congestión vehicular. https://t.co/dzX2z4fbtk pic.twitter.com/zj3lzL9nUY
— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) December 6, 2025
Noticia en desarrollo…
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO