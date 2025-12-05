Avanza el plan éxodo en Bogotá, en medio de la celebración de Velitas que para este 2025, de manera inusual, cayó en puente festivo. Por esta razón, la Secretaría de Tránsito reporta alto flujo vehicular, sobre todo, en la salida por la calle 80.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Por qué se encienden velitas el 7 de diciembre? La tradición comenzó en América Latina)

De acuerdo con Caracol Radio, las autoridades recomiendan a los viajeros tomar la calle 13 como alternativa, ya que ese corredor vial estaría menos congestionado.

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z