La tarde de este jueves 4 de diciembre estuvo marcada por una nueva jornada de manifestaciones, esta vez, en el centro de Bogotá, luego de que comerciantes de San Victorino bloquearan la carrera 10 con calle 13 en rechazo a los recientes operativos adelantados por la Alcaldía en el espacio público.

Los manifestantes permanecen en la vía, lo que ha generado afectaciones significativas en la movilidad del centro de la ciudad. Como consecuencia de los bloqueos, TransMilenio informó la suspensión temporal del servicio en las estaciones San Diego, Las Nieves y San Victorino, ubicadas sobre la troncal Carrera 10. El sistema recomendó a los usuarios tomar rutas alternas mientras se normaliza la situación.

Las autoridades mantienen presencia en el sector y adelantan diálogos con los comerciantes para intentar despejar la vía y recuperar la movilidad. Hasta el momento no se reportan enfrentamientos, pero sí un fuerte impacto en el tránsito y en la operación del transporte público.

El último reporte de la empresa de transporte también indica que los buses que hacen retornos en Bicentenario son los 2, MG47, MH83; mientras que las rutas Duales ML82 – ML81- LK10 van por la calle 6 en ambos sentidos para operar por la avenida Caracas hasta la calle 26.

#BOGOTÁ | Comerciantes de San Victorino bloquean la Carrera 10 con calle 13, en rechazo a los operativos que ha llevado a cabo la alcaldía en los espacios públicos.

No están prestando servicio las estaciones de Transmilenio: San Diego, Las Nieves y San Victorino.… pic.twitter.com/BkRSE9iJkY — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 4, 2025

