Gustavo Petro se refirió al incidente en el que un estudiante resultó herido en un ojo durante las protestas del pasado lunes primero de diciembre, en inmediaciones de la Universidad Nacional de Bogotá, exactamente sobre la calle 26. Según la denuncia de la concejala Ana Teresa Bernal (Colombia Humana), el joven sufrió una lesión producto de un disparo de un gas lacrimógeno.

Durante dichas manifestaciones, la UNDMO de la Policía levantó los bloqueos a través de la fuerza, usando aturdidoras, tanquetas y lacrimógenos, lo que desató enfrentamientos muy cerca de la Nacional. Frente a esto, Petro aseguró que los antidisturbios reaccionaron por orden de Galán y rechazó lo que le pasó al joven herido, enviando una indirecta a Iván Duque.

“Fue respondida violentamente por órdenes del alcalde y a un muchacho le dieron un disparo de gas lacrimógeno en el ojo. Entonces respondí, porque no soy Duque”, dijo el mandatario durante un evento del Gobierno.

El presidente dijo que, supuestamente, la situación se presentó en medio de una protesta contra la convención Expodefensa, llevada a cabo en Corferias. A su vez, pidió que se investigue el presunto caso de ataque policial.

“Quiero que, con el ministro de Defensa, se investigue a fondo cómo es posible que después de una actitud contraria a este Gobierno, a lo que sucedió en el estallido social hace 4 años, el uso de la Policía en forma ofensiva e inconstitucional para quitar reuniones… de tal manera que pone en peligro la vida de una persona”

