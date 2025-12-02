El presidente Gustavo Petro compartió en sus redes sociales un detalle que recibió en plena temporada navideña: una pintura realizada por un mesero de restaurante. Según contó, el autor de la obra es Joaquín López de la Ossa, un artista empírico nacido en San Luis, Sucre, cuyo talento lo sorprendió al punto de destacar públicamente su trabajo y agradecer el gesto. Petro aseguró que, al ver la calidad de la pieza, encontró en él a un verdadero artista.

El mandatario también mencionó que tuvo la oportunidad de conocer otras obras de López de la Ossa y exaltó su trabajo. “Veo un artista en él; He visto sus demás obras y son geniales”, escribió en sus redes sociales.

En dicha obra se observan distintas épocas de la historia de Colombia con Gustavo Petro más grande y en la mitad de la pintura. Debajo de él están Jaime Garzón y Carlos Pizarro.

En pintura también aparecen comunidades negras, indígenas, Gabriel García Márquez y hasta Donald Trump. Así como la bandera del M-19 y Luis Carlos Galán. Incluso, aparecen Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.

Sin embargo, lo que causó resquemor está en la parte de abajo a la izquierda de la obra. Aparece el exlíder del cartel de Medellín y su famosa foto de la primera vez que fue detenido.

“Qué orgullo ese cuadro con Petro el hampón y el patrón”, “El patrón incluyó a su antiguo patrón”, fueron algunos de los comentarios que repudiaron la obra.

Esta obra la hizo un mesero de restaurante y me hizo este regalo de navidad. Veo un artista en él. Se llama Joaquín López de la Ossa, nacido en San San Luis, Sucre. He visto sus demás obras y son geniales. pic.twitter.com/C6zhtm5zsB — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025

