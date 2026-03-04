La decisión fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor tras analizar múltiples quejas de usuarios y realizar actuaciones de oficio, incluyendo la revisión del portal web de la empresa.

Según la entidad, entre 2024 y 2025 se registraron cerca de 1.300 peticiones, quejas y reclamos relacionados con dobles cobros, pagos duplicados y cobros no identificados.

A partir de estos hallazgos, la SIC formuló pliego de cargos por tres posibles conductas.

La primera, fallas en la calidad del servicio de pago que habrían generado cobros múltiples por una misma transacción.

La segunda, el presunto cobro de precios superiores a los anunciados en algunos productos, lo que podría vulnerar la obligación de respetar el precio informado al público.

Y la tercera, un posible condicionamiento indebido del derecho de retracto al exigir la factura para tramitarlo. La investigación apenas inicia y se garantizará el derecho de defensa de la compañía, que podrá presentar pruebas y argumentos en su favor.

Cuántos años tiene Farmatodo en Colombia

Farmatodo es una cadena de farmacias y tiendas de conveniencia que tiene su origen en Venezuela y que ha logrado consolidarse como un actor importante también en Colombia. La historia de la empresa comienza en 1918, cuando la familia Zubillaga fundó en Barquisimeto la Farmacia Lara, negocio que con el tiempo evolucionó y en 1985 adoptó el modelo de autoservicio bajo la marca Farmatodo para modernizar el formato tradicional de farmacia en Venezuela.

La expansión al exterior empezó con la decisión estratégica de internacionalizar la marca y en 2008 Farmatodo ingresó al mercado colombiano ofreciendo un concepto de farmacia autoservicio que integraba medicamentos, productos de belleza, cuidado personal y conveniencia, algo novedoso para los consumidores locales.

La llegada inicial fue en Bogotá y con los años la red se ha expandido a ciudades como Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar y Villavicencio, alcanzando más de 100 tiendas y generando empleo en todo el país.

Farmatodo en Colombia también ha desarrollado servicios digitales y canales de entrega a domicilio, adaptándose a las necesidades del mercado y consolidando su presencia en el sector farmacéutico.

