La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), dio a conocer el cronograma oficial para la verificación de asistencia y los pagos del subsidio de transporte escolar durante 2026.

Sigue a PULZO en Discover

El beneficio busca garantizar la permanencia de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo oficial, mediante apoyos económicos que faciliten su desplazamiento hacia las instituciones.

(Lea también: Revelan crisis que enfrenta Colombia con la educación: hay informe que causa preocupación)

Cinco ciclos de verificación y pago en 2026

Para este año se establecieron cinco ciclos. El desembolso en cada uno dependerá del cumplimiento de asistencia a clases y de los trámites administrativos correspondientes.

Lee También

📌 Estas son las fechas confirmadas:

Ciclo 1

Verificación de asistencia: del 20 al 27 de marzo

Fecha estimada de abono: tercera semana de mayo

Ciclo 2

Verificación de asistencia: del 25 al 29 de mayo

Fecha estimada de abono: tercera semana de julio

Ciclo 3

Verificación de asistencia: del 3 al 11 de agosto

Fecha estimada de abono: tercera semana de septiembre

Ciclo 4

Verificación de asistencia: del 28 de septiembre al 2 de octubre

Fecha estimada de abono: cuarta semana de noviembre

Ciclo 5

Verificación de asistencia: del 23 al 27 de noviembre

Fecha estimada de abono: última semana de diciembre

¿De cuánto es el pago de movilidad escolar 2026?

El monto consignado en cada ciclo no es fijo. Corresponde al número de días en los que el estudiante asistió a clases. Se descuentan las inasistencias, estén o no justificadas, según el reporte del colegio.

Las familias tendrán un plazo máximo de 30 días calendario, contados desde la fecha del abono, para presentar reclamaciones en caso de inconsistencias.

(Vea también: Cómo inscribirse al subsidio de transporte escolar por primera vez en Bogotá 2026: se reclama fácil)

En 2025, cerca de 23.000 estudiantes accedieron al subsidio, con una inversión aproximada de 24.000 millones de pesos. Para la vigencia 2026, la Administración Distrital proyecta destinar alrededor de 28.000 millones de pesos para este programa.

Las autoridades reiteraron que el subsidio es una herramienta clave para evitar la deserción escolar y apoyar la continuidad educativa en la capital.

La información fue suministrada por la Secretaría de Educación del Distrito y puede ampliarse a través de los canales oficiales de la entidad o mediante el sistema distrital de atención a la ciudadanía.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.