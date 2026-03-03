Daniel Rojas Medellín se puso en el ojo del huracán este martes 3 de marzo, luego de pedir que el cambio atribuido al Gobierno de Gustavo Petro debía prolongarse. “Prolonguemos este cambio” fueron las palabras del jefe de la cartera de Educación durante la sanción de la ley que aumenta los recursos a las universidades públicas en Colombia.

“Es que ya hay un cambio en la historia de la educación pública de Colombia… Defendamos lo que hemos logrado hacer gracias a este gobierno del cambio y prolonguemos este cambio para que nadie nos devuelva al pasado, donde nos tocaba decir ‘no la dejemos privatizar’… No regresar jamás a las épocas en las que nos sacaban los ojos y nos lanzaban gases”, aseguró Rojas Medellín durante su discurso de este martes en la Universidad del Cauca, en Popayán.

Las palabras del ministro de Educación no pasaron desapercibidas, al ser calificadas como posible intervención en política, especialmente en plena época electoral. Y es que lo que dijo se interpreta de un modo: que las políticas de Gustavo Petro se mantengan a través de un proyecto gubernamental afín al del actual presidente, que apunta a las propuestas de Iván Cepeda.

El problema radica en que los funcionarios públicos no pueden hacer campaña durante las elecciones por ningún candidato, y si organismos como la Procuraduría encuentran incumplimientos en esta prohibición, podrían suspender al ministro.

Casos similares se han dado años atrás, como la sanción que vio en las presidenciales de 2022 el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero. El hoy candidato apareció en un video dentro de un carro diciendo: “El cambio en primera”, ubicando la palanca del vehículo en esa posición y haciendo un juego de palabras con el lema de la campaña de Petro.

Aunque no se ha hablado de suspender a Daniel Rojas, lo cierto es que él insistió en que sigan los cambios promovidos por el Gobierno al que pertenece. Un caso fue el que sancionó recientemente con la ley que modifica la 30 de 1992, que fijaba las reglas para la educación superior pública.

