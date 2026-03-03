No habrá revolcón en los horarios de vuelo del principal aeropuerto del país. La Aeronáutica Civil decidió dejar intacta la asignación de slots en el aeropuerto El Dorado. Es decir, las aerolíneas conservarán los mismos horarios de despegue y aterrizaje que tienen actualmente.

La medida frena la posibilidad de redistribuir esos espacios, algo que había despertado expectativa en el sector aéreo. Los slots son claves porque determinan cuándo puede salir o llegar cada vuelo, lo que incide en la puntualidad y en la capacidad operativa del aeropuerto.

La decisión implica que, por ahora, no habrá ajustes en la repartición de horarios en la principal terminal aérea del país, aunque sí se fortalecería la supervisión sobre el uso de los slots, según dio a conocer Caracol Radio. La autoridad aérea optó por enfocarse en mecanismos de control antes que en cambios estructurales en la distribución.

En ese sentido, la Aeronáutica Civil avanzará en la reglamentación de un sistema de monitoreo que permita verificar si las aerolíneas están utilizando correctamente los horarios asignados. La intención es tener mayor trazabilidad sobre el cumplimiento de las operaciones y evitar posibles ineficiencias.

Este giro busca reforzar la vigilancia sin alterar el esquema actual que rige en el Aeropuerto Internacional Aeropuerto Internacional El Dorado, considerado el más importante de Colombia y uno de los de mayor tráfico en la región. Cualquier ajuste en su operación impacta de forma directa a miles de pasajeros cada día.

Así las cosas, el foco estará puesto en controlar y evaluar el comportamiento de las aerolíneas frente a los horarios que ya tienen asignados, en lugar de abrir un nuevo proceso de redistribución.

