El mundo del fútbol se ha despertado este martes con una de esas noticias que nadie quiere dar. Lo que parecía ser una simple molestia después de su regreso a las canchas se ha transformado en una tragedia deportiva para uno de los jugadores más determinantes de Brasil: Rodrygo Goes no estará en el Mundial 2026.

La noticia, que ha caído como un balde de agua fría en Valdebebas y en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), fue confirmada por Marca luego de las exhaustivas pruebas médicas hechas al futbolista en la mañana de este martes.

El diagnóstico es el más temido por cualquier atleta profesional: una afectación grave en los ligamentos de su rodilla derecha.

De acuerdo con el diario español, el alcance de la lesión no deja lugar a dudas sobre el tiempo que el brasileño estará fuera de combate.

“Se cumplieron los peores pronósticos posibles. Rodrygo Goes tiene afectado el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y dice adiós a la temporada blanca… y al Mundial”, se lee en el rotativo.

Lo más doloroso de la situación es el contexto en el que se produce. Rodrygo no venía de una continuidad habitual; de hecho, el partido de este lunes contra el Getafe marcaba su retorno tras casi un mes de ausencia debido a una tendinitis que lo había mantenido entre algodones.

🚨 BREAKING: Rodrygo has torn his ACL and will be out for the next 6/7 months, reports @Marca. He’s now expected to MISS the World Cup with Brazil. ⚠️🇧🇷 pic.twitter.com/ZLJUPpic2l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026

El técnico decidió darle entrada en el minuto 54, buscando que el ’11’ rompiera el cerrojo defensivo del equipo azulón. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A los pocos minutos de haber ingresado al campo, en una jugada fortuita sobre la banda, la rodilla de Rodrygo se quedó enganchada en el césped.

A pesar de que los gestos de dolor fueron evidentes desde el primer segundo, el pundonor del brasileño lo llevó a terminar el encuentro sobre el césped. No obstante, al sonar el pitazo final, la imagen de Rodrygo llevándose la mano a su rodilla derecha ya presagiaba lo peor.

Aunque fue explorado en el vestuario la misma noche del partido, los médicos prefirieron esperar a las pruebas de imagen de esta mañana, las cuales terminaron por confirmar la rotura.

Un vacío irreparable para Brasil en el Mundial

Para la selección de Brasil, la pérdida es catastrófica. A pocos meses de que ruede la pelota en el Mundial 2026, la Canarinha’ pierde a uno de sus jugadores más polivalentes y con mejor presente de cara al gol.

Rodrygo estaba llamado a ser uno de los pilares del ataque junto a Vinicius, pero esta lesión de ligamento cruzado lo obligará a ver el torneo desde la grada, iniciando un proceso de recuperación que suele oscilar entre los siete y nueve meses.

