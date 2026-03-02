Este lunes 2 de marzo se conoció que el delantero francés Kylian Mbappé, figura indiscutible del Real Madrid, será baja indefinida tras confirmarse que padece un esguince en la rodilla izquierda, según el comunicado oficial emitido por el club.

El parte médico detalló que el jugador seguirá un tratamiento conservador, sin intervención quirúrgica, y que la evolución de su lesión será evaluada día a día por los servicios médicos del equipo ‘merengue’ en conjunto con especialistas externos.

La noticia ha provocado un impacto considerable en los círculos deportivos europeos, no solo por la importancia del delantero en los planes del Madrid, sino también porque pone en riesgo su participación en los compromisos internacionales que la selección francesa afrontará antes del Mundial, entre ellos el amistoso ante Colombia programado para finales de marzo.

Según la nota oficial del Real Madrid, Mbappé fue sometido a exámenes médicos tras una serie de molestias persistentes en la rodilla izquierda, las cuales lo habían afectado en los últimos entrenamientos y partidos con el club.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 2, 2026

El diagnóstico concluyó que se trata de un esguince, lo que supone un periodo de descanso y rehabilitación sin plazos establecidos para su retorno a la acción competitiva.

En el comunicado, el club subraya que la decisión de no optar por una cirugía se basa en la evaluación conjunta del cuerpo médico blanco y especialistas externos, quienes consideran que el tratamiento conservador es el más adecuado en este punto.

Esta lesión se produce después de que el delantero ya hubiese tenido episodios de molestias en la misma articulación a lo largo de la temporada, lo cual añade complejidad al manejo de su recuperación y a las decisiones futuras sobre su carga de entrenamiento y participación en competiciones.

¿Cuándo es el partido entre Francia y Colombia?

El compromiso amistoso se jugará el domingo 29 de marzo en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, Estados Unidos. Es decir, tres días después del también amistoso contra la selección Croacia.

Colombia vs Croacia y Colombia vs Francia. Dos amistosos de categoría previo al Mundial. Qué lujo pic.twitter.com/1M7rWsOmBR — Daniel (@Sir__Gooner) January 8, 2026

Estos compromisos, programados en horarios vespertinos para el público latinoamericano, se jugarán como parte del tramo final de preparación antes de la lista definitiva para el Mundial.

Croacia, semifinalista del Mundial 2022 y habitual competidor en fases finales de torneos internacionales, ofrecerá una dura prueba física y táctica para Colombia.

Por su parte, el duelo ante Francia servirá como el gran examen ante uno de los equipos más poderosos del fútbol mundial, vigente protagonista en grandes competiciones y con figuras de elite como potencial rival.

