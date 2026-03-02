Faltan 100 días para el inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un torneo que reúne a 48 selecciones y que llama mucho la atención por las nuevas reglas y el nivel en el que llegan muchas de las selecciones.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Lorenzo rompió el silencio y se refirió a la opción (real) de que Falcao vaya al Mundial: “Lo amo”)

Es más, con la Selección Colombia hay mucha expectativa por lo que ha venido mostrando en el proceso de Néstor Lorenzo, destacando el subcampeonato de la Copa América y cómo ha potenciado a tantos jugadores.

De hecho, la hinchada está activa y por eso mismo había tanta ilusión con respecto a la ciudad en la que será la despedida del equipo nacional antes de la Copa del Mundo.

Lee También

Dónde será la despedida de la Selección Colombia

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, confirmó que el penúltimo partido de la Selección Colombia antes del Mundial será en Bogotá justo antes de viajar a Estados Unidos.

“Lo que está establecido es que será en Bogotá el día 29 de mayo. El rival lo daremos a conocer en las próximas horas. Eso está prácticamente acordado con la Alcaldía de Bogotá, con los empresarios del estadio El Campín y creo que no va a sufrir ninguna modificación”, dijo el presidente.

Y agregó: “Es un hecho que el día 7 de junio, ya en terreno de los Estados Unidos, jugaremos el último partido preparatorio antes del inicio del Mundial”.

#Mundial ♬ original sound – Pulzo Deportes @pulzodeportes En Bogotá será el partido de despedida de la Selección Colombia antes del Mundial 2026 👀⚽️ En las próximas horas se hará oficial el rival del combinado nacional antes de arrancar para Estados Unidos #SeleccionColombia

Además, Jesurún aseguró que el plan será muy parecido al de la Copa América de 2024, es decir, se citarán a los jugadores en Medellín, luego viajarán a Bogotá al partido de despedida, volverán unos días a la capital antioqueña y de ahí se partirá a Estados Unidos para el amistoso, justo antes de instalarse en Guadalajara.

(Ver también: Reconocido técnico defendió a Falcao y le dio el visto bueno para el Mundial: “Tiene las condiciones”)

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

Por lo pronto, todos los ojos están puestos en los amistosos de marzo, en los que Colombia se medirá con Croacia y Francia el 26 y 29 de marzo, respectivamente.

Estos compromisos son muy importantes porque casi que esa convocatoria es la final para el próximo Mundial.

* Pulzo.com se escribe con Z