El matrimonio entre Jhonny Rivera y Jenny López sigue dando de qué hablar, pero esta vez no fue por romanticismo sino por una fuerte insinuación que salió de las redes sociales.

(Vea también: Los artistas que brillaron por su ausencia en la boda de Jhonny Rivera: ¿qué pasó con Jessi Uribe?)

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, un usuario lanzó una acusación directa: le preguntó al cantante si no le parecía “turbio” haber esperado a Jenny López desde que tenía 12 años hasta que fuera mayor de edad, haciendo referencia a la diferencia de edad entre ambos.

El mensaje no pasó desapercibido y provocó una reacción inmediata del artista, quien decidió responder de frente y sin rodeos.

Esta es la respuesta del artista:

“Eso es falso, completamente”: la respuesta de Jhonny Rivera

Visiblemente contrariado, Rivera negó de manera tajante esa versión y aseguró que no corresponde a la realidad. Según explicó, el primer contacto con Jenny López ocurrió cuando ella era una niña, pero fue algo totalmente circunstancial.

(Vea también: Jhonny Rivera estuvo a punto de cancelar su matrimonio con Jenny López por accidente de fuerza mayor)

El cantante contó que, cuando ella tenía alrededor de 12 años, coincidieron en una visita a una emisora en Cali, donde simplemente se tomaron una fotografía, como ocurre con muchos seguidores. Rivera reconoció que ni siquiera tenía un recuerdo claro de ese momento, debido a la cantidad de fotos que suele tomarse con el público.

Posteriormente, aclaró que pasaron varios años sin contacto y que solo volvieron a coincidir cuando ella tenía cerca de 16 años, durante una presentación en el sector de La Independencia, en el Cauca.

Jhonny Rivera: “me da como una rabiecita”

El cantante de música popular explicó que fue después de ese reencuentro que Jenny López empezó a trabajar con él, cuando ya estaba próxima a cumplir 17 años. Por eso, insistió en que es falso que haya existido una espera o una relación inapropiada mientras ella era menor de edad.

Aunque admitió que el comentario le generó molestia, dejó claro que no permitirá que ese tipo de rumores afecten su tranquilidad personal. “Me da como una rabiecita, pero bueno… yo no me voy a descomponer, porque yo estoy muy feliz”, afirmó.

El cantante cerró su respuesta reafirmando su bienestar actual y dejando claro que no piensa seguir alimentando versiones que, según él, no tienen sustento.

