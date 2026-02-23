La boda de Jhonny Rivera con Jenny López se convirtió en uno de los eventos más comentados del fin de semana, no solo por la magnitud de la celebración, sino también por las ausencias que despertaron curiosidad entre los seguidores del cantante de música popular, en especial la de Jessi Uribe, quien no apareció en ninguno de los registros que circularon en redes sociales.

La ceremonia se llevó a cabo el domingo 22 de febrero en el corregimiento de Arabia, en Pereira, tierra natal del artista, y reunió a cerca de 350 invitados.

Desde tempranas horas del día, la expectativa creció entre los habitantes del sector y los fanáticos del intérprete, quienes se acercaron a la iglesia del pueblo para presenciar la llegada de los novios y parte del acto religioso.

Varios videos compartidos en plataformas como TikTok e Instagram dejaron ver una boda multitudinaria, sencilla pero emotiva, en la que Jhonny Rivera decidió compartir uno de los momentos más importantes de su vida rodeado de familiares, amigos cercanos y figuras del entretenimiento nacional.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y generaron miles de reacciones, comentarios y preguntas.

Entre los asistentes se identificó a reconocidos creadores de contenido y artistas del género popular. En distintos clips se vio a ‘La Liendra’ junto a Dani Duke, quienes no pasaron desapercibidos para los seguidores.

También hicieron presencia cantantes como Francy y Álzate, así como el ‘influenciador’ Yeferson Cossio acompañado de su pareja Carolina.

Uno de los momentos más comentados fue la participación de Andy Rivera, hijo del artista, quien acompañó a su padre durante toda la jornada.

En varios videos se le observó compartiendo con los invitados, saludando a los habitantes del corregimiento y disfrutando de la celebración, lo que fue resaltado por los seguidores como un gesto de apoyo y cercanía familiar.

¿Quiénes no asistieron a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Sin embargo, así como se habló de los asistentes, también surgieron interrogantes por las ausencias.

En redes sociales, varios usuarios se preguntaron por qué no se vio a Jessi Uribe, a Paola Jara ni a Luis Alfonso, artistas que en otros momentos han sido relacionados con Jhonny Rivera dentro del género popular.

Las dudas se intensificaron especialmente en publicaciones relacionadas con la ceremonia religiosa, donde se concentraron la mayoría de los registros visuales del evento.

No obstante, en el caso de Jessi Uribe, la ausencia tendría una explicación ajena a cualquier conflicto. Según lo que el propio cantante ha compartido en sus redes sociales, ese mismo fin de semana se encontraba de viaje junto a Paola Jara, disfrutando de lo que sería su primer paseo familiar con su hija Emilia.

Aunque Jhonny Rivera no se ha pronunciado públicamente sobre las ausencias, la boda dejó claro que el cantante quiso celebrar este nuevo capítulo de su vida en su tierra, rodeado de personas cercanas y del cariño de su gente, en un evento que, más allá de los rumores, se consolidó como una de las bodas más comentadas del entretenimiento colombiano en lo que va del año.

