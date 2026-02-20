En medio del ambiente preelectoral rumbo a las elecciones de 2026, el senador Iván Cepeda habló sobre su disposición para participar en debates con otros aspirantes a la Presidencia. Sus declaraciones, entregadas en Noticias Caracol, dejaron claro que no teme confrontar ideas, pero también generaron dudas sobre si finalmente participará en escenarios donde, históricamente, han predominado las polémicas y los ataques.

“Yo debato profesionalmente. Llevo 15 años en el Congreso y he hecho debates que, sin falsas modestias, ha provocado mucho impacto en el país. Menciono solo uno: el del 2014 en contra del expresidente Álvaro Uribe, senador de ese momento, que él rehuyó”, afirmó. Con esa frase, Cepeda quiso demostrar que no le teme al cara a cara político y que, por el contrario, tiene experiencia en escenarios de confrontación directa.

El senador fue enfático en señalar que su trayectoria en el Legislativo ha estado marcada por debates que han generado repercusión nacional. Según dijo, su intención no es evadir la discusión, sino elevar el nivel del diálogo público. “Lo mío no es eludir debates, lo que sí pido es que haya unas reglas muy claras. Yo no me voy a prestar a insultos, a ese lodazal que se ha vuelto la política. Lo digo: debates con reglas claras. Vamos a debatir sobre argumentos, propuestas y programas. No sobre calumnias, insultos y groserías. Eso no me interesa”, agregó.

#ColombiaDecide2026 | ¿Sí o no? Iván Cepeda responde si participará en debates de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Vea la entrevista aquí 👉 https://t.co/3LzX2SPI7Z pic.twitter.com/2e6J6PbTsF — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 20, 2026

Sin embargo, esas condiciones han sido interpretadas por algunos sectores como un filtro difícil de cumplir en la práctica. En Colombia, los debates presidenciales de los últimos años han estado marcados por fuertes acusaciones, confrontaciones personales y episodios polémicos que han captado la atención de la opinión pública. De cara a las elecciones de 2026, todo indica que ese clima de tensión podría repetirse, lo que pone en duda si el aspirante participará en escenarios donde no se logren esas reglas.

Hasta el momento, Cepeda no ha estado en debates con otros precandidatos. Su presencia se ha concentrado principalmente en plazas públicas y encuentros con ciudadanos cercanos al Gobierno del presidente Gustavo Petro, donde ha expuesto su visión política y ha defendido las reformas impulsadas por el Ejecutivo. Esa estrategia ha sido vista por algunos analistas como una forma de fortalecer su base electoral, pero también ha alimentado cuestionamientos sobre su ausencia en confrontaciones directas.

Pese a ello, el senador se mantiene como uno de los nombres fuertes en la carrera presidencial. Diversas encuestas lo ubican entre los dos candidatos con mayor opción de pasar a segunda vuelta, lo que aumenta la expectativa sobre su participación en los debates que se organicen en los próximos meses.

Por ahora, su postura deja un mensaje claro: no le teme al debate político, pero exige condiciones que, en un ambiente polarizado y cargado de ataques, podrían resultar difíciles de garantizar. Esto abre un interrogante sobre cómo será su estrategia en la recta final hacia 2026 y si finalmente aceptará enfrentarse a sus rivales en escenarios donde la polémica parece inevitable.

