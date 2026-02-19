La Unión Sindical Obrera (USO) anunció su respaldo a la aspiración presidencial del exembajador y exsenador Roy Barreras, en una decisión que busca consolidar una candidatura capaz de articular sectores progresistas, liberales y de centroizquierda de cara a las elecciones de 2026.

De acuerdo con el sindicato, el apoyo se sustenta en la trayectoria política de Barreras y en su capacidad de diálogo con distintos sectores sociales y políticos. La organización destacó que el dirigente puede convertirse en un punto de convergencia para construir consensos en torno a reformas sociales, económicas y laborales, en un contexto marcado por la polarización política del país.

Según informó Semana, desde la USO consideran que la candidatura del exsenador representa una oportunidad para promover un proyecto político amplio que incluya movimientos sociales, sindicatos y sectores democráticos. Asimismo, resaltaron que el país enfrenta retos estructurales que requieren liderazgos con experiencia institucional y capacidad de negociación.

“En este contexto, la USO, de manera institucional y mayoritaria, considera que el candidato Roy Barreras representa los intereses de nuestros afiliados y afiliadas, por lo cual se adhiere a su candidatura en la consulta del Frente Amplio por la Vida este próximo 8 de marzo. Roy Barreras encarna la posibilidad de unidad de los sectores alternativos, progresistas, de centro, liberales y de izquierda democrática para dar continuidad al proyecto de cambio”, indica el comunicado.

Por su parte, Barreras agradeció el respaldo sindical y reiteró su intención de construir una coalición incluyente que permita avanzar en transformaciones sociales, fortalecer la democracia y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. El dirigente ha manifestado que su proyecto político buscará integrar distintas corrientes ideológicas dentro de un marco de acuerdos programáticos.

El apoyo de la USO se suma a otros pronunciamientos dentro del espectro progresista, lo que podría influir en la configuración de alianzas políticas rumbo a la contienda electoral, donde se espera una fuerte competencia entre diferentes bloques ideológicos.

#SomosUSO #UnidosPorElFuturoEnergeticoDelPais 🗳️La USO adhiere a la candidatura de Roy Barreras, considerándolo la figura capaz de unir a sectores progresistas, liberales y de centro-izquierda. 🛢️ La organización sindical enfatiza que, aunque se debe avanzar en energías… pic.twitter.com/KwVC25c5LZ — USO Colombia (@usofrenteobrero) February 19, 2026

Roy Barreras también recibió apoyo de militantes de partido verde

Barreras también sumó respaldos provenientes de Alianza Verde, un movimiento que provocó tensiones internas dentro de esa colectividad política. Según reportes periodísticos, la adhesión de dirigentes y simpatizantes verdes no cuenta con un aval institucional del partido, lo que llevó a cuestionamientos por el uso de símbolos y por la participación de figuras que, aunque mantienen militancia, tomaron una posición individual frente a la contienda electoral. El episodio dejó en evidencia las divisiones al interior del partido, donde distintos sectores impulsan apoyos a candidatos diferentes en la consulta presidencial, mientras las directivas reiteran que aún no existe una decisión oficial sobre a quién respaldar.

