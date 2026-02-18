Se acerca la primera jornada electoral de este 2026 en Colombia y con ella se definirá el futuro de varias precandidaturas a la presidencia, como la de Daniel Quintero y Roy Barreras. Ante esto, Gustavo Petro, en el concejo de ministros del pasado 16 de febrero, despejó dudas sobre si votará por ese tipo de consultas.

Cabe recordar que Barreras y Quintero buscaban medirse a Iván Cepeda, pero una determinación del CNE, impidió que el senador del Pacto Histórico estuviera habilitado para una nueva consulta.

Sin embargo, el embajador en Reino Unido y el exalcalde de Medellín decidieron medirse en la denominada Frente por la Vida, junto con el exconstituyente Héctor Pineda.

Por esta razón, surge el interrogante sobre la posición del presidente sobre esa medición, teniendo en cuenta que ha mostrado cierta afinidad, sobre todo con Daniel Quintero.

Gustavo Petro votará por consulta de Roy Barreras y Daniel Quintero

El pasado lunes 16 de febrero, en un consejo de ministros, el mandatario sorprendió con unas cortas declaraciones y sin dar nombres, teniendo en cuenta que no puede participar en política, fue claro sobre los tarjetones que pedirá en la cita con las urnas.

De esta manera, aseguró que no votará por ninguna consulta y que solo marcará las respectivas casillas para Cámara y Senado, despejando las dudas sobre un posible respaldo a Quintero, a pesar de que ya está definido que el candidato de su partido es Cepeda.

