La periodista Vicky Dávila lanzó una ofensiva verbal sin precedentes contra el caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, luego de que este último atacara a la candidata Paloma Valencia y se burlara de la propia comunicadora con una polémica ilustración.

Dávila, quien manifestó su respaldo total a Valencia ante lo que consideró ataques misóginos, fue contundente al calificar al caricaturista: “Él no debería llamarse Matador, sino maltratador, golpeador; es un golpeador de mujeres, abusador e infame”.

La tensión escaló cuando la periodista recordó los episodios personales del caricaturista, quien actualmente es candidato al Senado por el Pacto Histórico. Dávila le pidió a sus seguidores no replicar el contenido de González para no darle visibilidad a lo que llamó “el peor y más bajo de los ataques”.

“Usted, Matador, que ya golpeó a su mujer, que es un maltratador profesional, mírese primero al espejo porque bien feazo que es”, sentenció Dávila en un tono que encendió el debate digital.

Matador’ no se quedó atrás y respondió con una de sus habituales figuras, comparando a la periodista con el famoso personaje de ‘El Chavo del 8’. Bajo el nombre de ‘Vickyltrufia’, el caricaturista escribió: “Yo como digo una cosa, digo otra. Dirección: Enrique Segoviano”.

La respuesta de Dávila fue inmediata y mantuvo el tono de su denuncia inicial: “Te faltó, Matador, como el golpeador profesional de mujeres de la vecindad”, replicó, cerrando un intercambio que ha generado miles de reacciones y ha dividido a la opinión pública entre la libertad de sátira y el respeto a la mujer.

‘Matador’ protagoniza caso de violencia política y se burla del físico de Paloma Valencia

El caricaturista y ahora candidato al Senado desató una fuerte controversia por crear imágenes ofensivas en contra de Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático.

