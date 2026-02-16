La revista Semana reveló detalles de un proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación para indagar la suscripción de contratos por más de 20 mil millones de pesos, autorizados desde Rtvc, y que habrían beneficiado a un fotógrafo y a un maquillador que, según la publicación, prestaban servicios relacionados con la primera dama, Verónica Alcocer.

La información apunta a por lo menos doce contratos firmados desde la posesión del presidente Gustavo Petro y durante el año anterior.

De acuerdo con el informe, los primeros acuerdos se suscribieron apenas un mes después de que Petro asumiera la Presidencia. El contrato inicial fue por 1.200 millones de pesos y el segundo por 1.900 millones. Ninguno superaba los cuatro meses de duración. Ambos tenían como objeto la prestación de servicios del reconocido fotógrafo Mauricio Vélez, ampliamente conocido en el ámbito artístico y cultural del país.

En 2023 se firmó un nuevo contrato por más de 5.500 millones de pesos. En esta ocasión, además de Vélez, se vinculó como contratista al maquillador Fady Javier Flórez.

Ese mismo año, ambos suscribieron otro contrato cercano a los 1.800 millones de pesos. Posteriormente, en 2024, el monto contractual ascendió a 8 mil millones de pesos y, según la revista, en el último semestre de 2025 se habría firmado uno adicional por casi 4 mil millones.

¿Quién es el fotógrafo Mauricio Vélez?

Además de ser uno de los artistas visuales más reconocidos en el campo de la fotografía en Colombia, su obra ha trascendido fronteras. A lo largo de su trayectoria, su lente ha capturado imágenes de destacadas personalidades del mundo latino en ámbitos artísticos, políticos, científicos, sociales y culturales.

Su trabajo abarca desde la producción de calendarios y portadas de discos hasta campañas publicitarias y retratos de figuras públicas. En varias ocasiones ha abordado temas políticos y sociales desde una perspectiva crítica, lo que le ha permitido consolidar una mirada particular sobre la cultura colombiana contemporánea.

Su obra explora dimensiones como el cuerpo, la religión y el arte, integrándolas en una propuesta estética que invita a la reflexión y a la interpretación personal del espectador.

Entre 2005 y 2011 hizo una muestra en la que reunió imágenes que profundizan en estos ejes temáticos, con un enfoque honesto sobre la vida cotidiana, los sueños y las tensiones culturales. Vélez ha señalado que su propósito es sensibilizar al público frente a los íconos que lo interpelan, promoviendo una apreciación distinta de la imagen y del significado que se le atribuye.

Uno de los hitos más recordados de su carrera fue la fotografía de los últimos retratos de Gabriel García Márquez. En la imagen, el Nobel aparece en blanco y negro, con su característica sobriedad, sosteniendo flores amarillas, símbolo recurrente en su universo literario.

La fotografía fue incluida como portada del libro ‘Retratos de sociedad’, publicado con Villegas Editores, una obra que reúne imágenes de personajes emblemáticos con un enfoque íntimo y esencial.

Además, Vélez ha rendido homenaje a figuras como la artista Ana Mercedes Hoyos y ha hecho retratos de personalidades como el ciclista Rigoberto Urán, a quien fotografió desnudo en las montañas antioqueñas, la cantante cubana Celia Cruz o en los últimos días de la cantante Chavela Vargas.

Su trayectoria lo ha consolidado como un referente de la fotografía artística en Colombia, en medio de la controversia actual por los contratos que hoy son materia de investigación.

