La Casa de Nariño se pronunció oficialmente este 14 de febrero para salirle al paso a la polémica desatada por una reciente publicación de la revista Semana. El artículo señalaba la existencia de contratos que sumaban cerca de 23.000 millones de pesos, los cuales habrían beneficiado a un maquillador y un fotógrafo presuntamente al servicio de Verónica Alcocer.

Sin embargo, a través de un comunicado detallado, el Gobierno calificó la cifra de “falsa” y explicó cómo se distribuyen realmente los recursos en la Secretaría de Comunicaciones y Prensa del Dapre.

¿Cuánto ganan realmente Mauricio Vélez y Fady Flórez?

La Presidencia desglosó los honorarios mensuales de los dos profesionales mencionados en el escándalo, asegurando que los montos distan mucho de los miles de millones sugeridos:

El Ejecutivo enfatizó que ambos contratistas cumplen con la entrega de informes mensuales de gestión para recibir sus pagos y que sus servicios están vinculados a la producción y transmisión de contenidos institucionales.

La defensa de los 22.500 millones de pesos

Sobre la cifra global de los convenios con RTVC, la Presidencia aclaró que el contrato total por 22.500 millones de pesos no es para dos personas, sino que cubre un periodo de cinco años (2022-2026). Según el DAPRE, esto representa una inversión promedio de 5.000 millones de pesos anuales, destinados a:

Producción y transmisión de contenidos audiovisuales. Divulgación institucional en medios nacionales, regionales y digitales. Mensajes estratégicos de la Secretaría de Prensa.

El dardo a gobiernos anteriores: ¿Contratos desde 2004?

Un punto clave del comunicado fue la mención a la Cooperativa SAVI, intermediaria en la contratación. El Gobierno Petro resaltó que el vínculo entre RTVC y dicha cooperativa no es nuevo: data del año 2004, durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y se ha mantenido bajo las mismas normas de contratación pública a lo largo de varios gobiernos.

Finalmente, la Presidencia aseguró que, pese al ruido mediático, no han sido notificados de ninguna investigación formal por parte de la Fiscalía General de la Nación relacionada con estos contratos.

