Una de las grandes contrataciones de la Liga BetPlay en este primer semestre de 2026 es la de Frank Fabra para Independiente Medellín, ya que más allá de que hace rato no juega y su nivel cayó considerablemente, es un futbolista con paso importante por la Selección Colombia y se destaca que regresa luego de 10 años.

Sin embargo, su llegada se vio empañada porque salió un video a la luz en el que se ve al jugador cantando el ‘Pregón verde’, que es la canción más reconocida de Atlético Nacional.

Sin embargo, en su presentación con el conjunto ‘Poderoso’ aclaró la situación y se alejó de los rumores.

“Eso fue en diciembre en una reunión que hace un amigo y voy todos los años. Fue un contexto muy distinto a lo que es el fútbol en sí. Fue un momento distendido con amigos, en el que no estaba pendiente del fútbol”, dijo.

Y agregó: “Mis dos hermanos son hinchas del Medellín, yo no lo soy, pero tampoco soy hincha del otro equipo (Nacional). Solo fue un momento que pasó, estaba con mis amistades y queda ahí. No tiene nada que ver con el fútbol, son momentos que pasan, pero también acepto la responsabilidad y respeto lo que pueda decir todo el mundo. Estoy en el lugar en el que quiero estar”.

En su presentación como jugador del Medellín#SportsCenter Frank Fabra se refirió al video en el que corea una de las canciones que más identifica a Atlético Nacional. 📺▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/uCNFaYMTU3 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) February 13, 2026

De esta manera, Fabra regresa luego de 10 años que estuvo en el conjunto argentino, recordando que en sus inicios comenzó por Envigado, pasó al Deportivo Cali y se fue a Independiente Medellín.

Cuándo debuta Fabra con Medellín

El lateral podría debutar este mismo sábado, 14 de febrero, en el compromiso frente a Deportivo Pereira que será a partir de las 6:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.

