Mientras que un goleador de Selección Colombia está en la mira por una lesión, otra figura del combinado patrio se ha convertido en un referente que ha provocado múltiples reacciones positivas.

Sigue a PULZO en Discover

Luis Díaz brilla con luz propia en Alemania, por lo que Max Eberl, director deportivo de Bayern Múnich, aprovechó para lanzar un duro mensaje para quienes cuestionaron la llegada del delantero colombiano al club.

“Nos criticaron un poco al principio [por el fichaje], pero sabíamos lo que hacíamos. Estábamos convencidos de que encajaría muy bien con nosotros, no solo por sus goles y asistencias, sino también por su disposición e intensidad. Lo demostró en el Liverpool durante años”, indicó en declaraciones replicadas por el diario As.

El directivo, en conversación con los medios en zona mixta luego de la clasificación contra Leipzig en la Copa de Alemania [Pokal], reconoció su convicción en el jugador proveniente de Liveerpool.

“Creíamos que encajaba a la perfección con nuestra forma de jugar al fútbol. Es un fichaje muy bueno. Quizás algunos se retracten ahora y digan: ‘Bueno, quizá no estuvo tan mal'”, añadió el director deportivo.

Cabe recordar que Max Eberl fue el principal responsable del fichaje de Díaz con Bayern Múnich, por lo que ahora que llegaron los resultados y el buen momento del equipo aprovecha para sacar pecho después de tantos comentarios negativos.

“Estamos en las tres competiciones. Queríamos un marzo intenso, y ahora lo tenemos con los octavos de final de la Champions League y las semifinales de la Pokal [Copa de Alemania]. Estamos muy orgullosos. Se juegan las tres competiciones para ganarlas, pero paso a paso. Si siempre miras demasiado lejos, puedes tropezar fácilmente”, sentenció Eberl.

¿Quiénes criticaron la llegada de Luis Díaz a Bayern Múnich?

Figuras de la talla de Lothar Matthäus y Dietmar Hamann fueron referentes de las criticas por el fichaje de Luis Díaz con Bayern Múnich, a pesar de que venía de un gran momento con Liverpool en Inglaterra.

Las críticas se centraron principalmente en el elevado costo del traspaso, que superó los 70 millones de euros, y en la edad del jugador, quien aterrizó en Alemania rozando los 29 años, lo que generó escepticismo sobre su valor de reventa a futuro.

Aunque gran parte de la afición celebró la llegada del extremo colombiano, voces influyentes dentro del fútbol alemán expresaron serias dudas sobre la viabilidad financiera y táctica de la operación.

En el centro de esta controversia destacó la figura del histórico Lothar Matthäus, quien fue uno de los analistas más severos con la gestión de la directiva bávara. El legendario exjugador argumentó que, si bien Díaz posee un talento individual innegable, su perfil no encajaba perfectamente con la filosofía de renovación generacional que el club pretendía implementar.

Lothar Matthäus subrayó en sus columnas para medios deportivos que el Bayern estaba asumiendo un riesgo innecesario al invertir tal suma en un futbolista que ya había alcanzado su techo de rendimiento en la Premier League, cuestionando si su impacto sería superior al de los talentos locales.

Otras figuras como Dietmar Hamann se sumaron a la disconformidad, señalando que el equipo debería priorizar la estructura defensiva antes que sumar más piezas al ataque.

El exjugador del Bayern y Liverpool fue uno de los más vocales, afirmando que el Liverpool debía estar “riéndose” tras recibir cerca de 75 millones de euros por un jugador de 28 años. Hamann cuestionó si Díaz representaba una mejora real sobre lo que ya tenía el club y criticó la política de fichajes por no priorizar a jóvenes talentos.

* Pulzo.com se escribe con Z