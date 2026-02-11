El próximo 17 de febrero de 2026, los amantes de la astronomía tendrán una cita especial con un evento celestial único: un eclipse solar anular. Este fenómeno, conocido popularmente como el ‘anillo de fuego’, ocurrirá cuando la Luna se alinee entre la Tierra y el Sol, pero no logre cubrir completamente el disco solar, dejando visible un resplandor circular en los bordes del Sol.

El fenómeno se debe a la posición de la Luna en su órbita. En este caso, la Luna estará cerca de su apogeo, lo que significa que su tamaño aparente será un 1,1 % más pequeño que el del Sol. Como resultado, la sombra central de la Luna, conocida como umbra, no llegará a la Tierra. En su lugar, se proyectará la antumbra, creando el distintivo anillo de luz solar que será visible desde ciertos puntos de la Tierra.

¿Dónde se puede ver el anillo de fuego en febrero de 2026?

Algunas de las ubicaciones donde se podrá observar el fenómeno incluyen:

En la Isla Rey Jorge , en las Shetlands del Sur, el oscurecimiento alcanzará el 83% alrededor de las 10:12 hora local .

, en las Shetlands del Sur, el oscurecimiento alcanzará el alrededor de las . En Ciudad del Cabo , Sudáfrica, el eclipse será visible a las 06:17 hora local , con un 11% del Sol cubierto.

, Sudáfrica, el eclipse será visible a las , con un del Sol cubierto. En Punta Arenas, Chile, el oscurecimiento será solo del 5% a las 21:08 hora local, justo antes del atardecer.

Así, la trayectoria del eclipse será limitada, ya que el área donde se podrá observar el ‘anillo de fuego’ es muy estrecha, solo de unos 616 kilómetros de ancho.

Esta zona recorrerá principalmente regiones remotas de la Antártida y las aguas del Océano Antártico, lo que hará que la mayoría de las personas solo puedan ver un eclipse parcial.

Aunque muchos no podrán presenciar el anillo de fuego completo, el eclipse parcial será igualmente fascinante en varias partes del mundo.

¿Cómo ver el ‘anillo de fuego’ de febrero de 2026 en Colombia?

A diferencia de otros eventos de astronomía que la Nasa ha transmitido en directo, todavía no se ha confirmado si el ‘anillo de fuego’ del 17 de febrero de 2026 será emitido, por lo que no hay certeza de que personas en Colombia puedan observar en vivo o divulgación pública de este espectáculo natural, indicó El Tiempo.

Lo llamativo es que uno que se presentará en los próximos meses sí está más que confirmado, por lo que parece por ahora descartada la posibilidad de verlo en directo y solo queda seguir el registro posterior.

Los astrónomos ya están mirando hacia el próximo eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, que será visible en España, Islandia y Groenlandia, lo que promete ser un evento aún más accesible para los entusiastas del espacio.

El denominado ‘anillo de fuego’ o eclipse solar anular de febrero de 2026 se complica debido a la limitación de los puntos antes mencionados para llevar a cabo la eventual transmisión de la Nasa. Esa limitante surge como un obstáculo para los fanáticos a nivel internacional.

¿Cuál fue el último eclipse solar anular?

El último eclipse solar anular registrado ocurrió el pasado 21 de septiembre de 2025. Este fenómeno astronómico, conocido popularmente como anillo de fuego, se produce cuando la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, pero su diámetro aparente es menor que el de la estrella.

Al encontrarse en un punto más alejado de su órbita, el satélite no logra cubrir por completo el disco solar, dejando visible un borde luminoso exterior que crea un efecto visual espectacular y único para los observadores en la trayectoria de la sombra.

Durante este evento de finales de 2025, la fase de anularidad fue visible principalmente sobre el Océano Antártico y partes del Pacífico Sur, alcanzando su punto máximo en zonas remotas de la Antártida.

Los habitantes de algunas regiones de Nueva Zelanda y el sur de Australia pudieron presenciar un eclipse parcial, donde la Luna cubrió una porción significativa del Sol.

Estos eventos son fundamentales para la comunidad científica, ya que permiten estudiar la atmósfera solar y las variaciones en la ionosfera terrestre bajo condiciones de luz reducida y controlada de forma natural.

