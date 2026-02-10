Miguel Uribe Londoño oficializó este martes 10 de febrero su decisión de inscribirse como candidato presidencial con el aval del Partido Demócrata, en un anuncio que deja al descubierto una ruptura profunda con el expresidente Álvaro Uribe.

El anuncio se hizo en Bogotá y estuvo cargado de reproches. Uribe Londoño aseguró que hoy no existe ningún candidato que represente las ideas de su hijo asesinado, Miguel Uribe Turbay, y cuestionó de frente al Centro Democrático por la forma en la que fue sacado del proceso interno de selección presidencial.

#EnDesarrollo Miguel Uribe Londoño se inscribirá como candidato presidencial con el aval del Partido Demócrata. Durante el anuncio dijo que ningún candidato está representando las ideas de su hijo asesinado, Miguel Uribe Turbay, y arremetió contra el Centro Democrático. “El jefe… pic.twitter.com/krbISCE0hQ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 10, 2026

El ahora aspirante presidencial también dejó claro que su salida no obedeció a una falta de respaldo ciudadano. Por el contrario, sostuvo que tenía mayor intención de voto que las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, quienes continúan en la contienda interna del uribismo. “Les iba a ganar”, dijo, en una frase que elevó la tensión y confirmó que la ruptura no fue silenciosa ni conciliada.

Miguel Uribe Londoño y su ruptura con el Centro Democrático

El trasfondo del anuncio está en un proceso que, según Uribe Londoño, debía ser ordenado y terminó convertido en un episodio de desconfianzas y versiones cruzadas.

Hasta hace pocos meses, su nombre figuraba como uno de los más fuertes dentro del uribismo para la carrera presidencial de 2026. Sin embargo, el Centro Democrático anunció mediante un comunicado que el proceso de selección continuaría únicamente con Cabal, Valencia y Holguín, dejando por fuera a Uribe Londoño.

La colectividad justificó la decisión señalando una supuesta “maniobra” del entonces precandidato para abandonar la contienda interna y adherirse a la campaña de Abelardo de la Espriella.

Según esa versión, De la Espriella habría recibido una llamada de Uribe Londoño en la que este le manifestaba su intención de renunciar al partido y apoyarlo. Esa información, siempre según el Centro Democrático, llegó directamente al expresidente Uribe, lo que desencadenó la exclusión inmediata del precandidato del proceso interno.

Uribe Londoño ha negado esa versión. Si bien admitió que sí existieron conversaciones con Abelardo de la Espriella, aseguró que nunca hubo acuerdos políticos ni un plan para abandonar el partido por la puerta de atrás. Para él, la decisión de sacarlo del proceso fue carente de garantías.

