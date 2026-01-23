Miguel Uribe Londoño anunció que vuelve a la carrera presidencial tras haber sido apartado del proceso interno del Centro Democrático, partido al que lanzó fuertes críticas por el trato recibido y por lo que considera un abandono tras el asesinato de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay. La decisión quedó consignada en una carta enviada a la Convención Nacional de esa colectividad, en la que explicó las razones que lo llevaron a buscar un nuevo camino político fuera de esa organización.

En el documento, Uribe Londoño señaló que su regreso a la contienda presidencial obedece, en primer lugar, al “lamentable abandono” que, asegura, sufrió su hijo antes y después de su asesinato, y, en segundo término, al “maltrato” que dice haber recibido por parte del Centro Democrático al ser expulsado del proceso de selección del candidato presidencial. En la misiva, sostuvo que su salida se produjo pese a que, en ese momento, encabezaba las encuestas internas del partido.

Uribe Londoño también afirmó que el magnicidio de su hijo no tuvo el peso que, a su juicio, debía tener dentro de la colectividad, aun cuando Miguel Uribe Turbay defendía públicamente las banderas e ideas del Centro Democrático. Para el ahora aspirante presidencial, esa falta de respaldo marcó un punto de quiebre definitivo en su relación con el partido, al considerar que no hubo una respuesta política ni simbólica acorde con la gravedad del crimen.

El anuncio reabre tensiones dentro del sector político afín al uribismo, en un momento en el que el Centro Democrático intenta reorganizar su estrategia electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales. La decisión de Uribe Londoño de lanzarse nuevamente como candidato implica una ruptura pública con la colectividad que durante años acompañó su trayectoria política, y plantea un nuevo escenario de fragmentación dentro de ese espectro ideológico.

Finalmente, Londoño dejó claro que su aspiración presidencial busca mantener vivo el legado de su hijo y convertir su experiencia personal en una bandera política, en medio de un discurso crítico frente a las estructuras partidistas tradicionales.

