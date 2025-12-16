En la noche del lunes 15 de diciembre, un anuncio reviviría las aspiraciones de Miguel Uribe Londoño como candidato presidencial para 2026. Se trata del respaldo del Partido Demócrata Colombiano (PDC) al padre de Miguel Uribe Turbay.

La decisión quedó consignada en una carta firmada por Pedro Adán Torres Pérez, presidente del PDC, en la que se exalta la trayectoria personal y política del dirigente, así como su afinidad con los principios de esa colectividad,según informó El Tiempo.

Además, el PDC propuso avanzar de inmediato en una agenda programática, territorial y organizacional, con el objetivo de consolidar un proyecto presidencial sólido y con proyección nacional.

Desde la dirección del partido, este respaldo fue presentado como una invitación para que Uribe Londoño asuma un liderazgo capaz de articular esfuerzos políticos, destacando su experiencia, serenidad y capacidad de cohesión en torno a los objetivos planteados.

El anuncio se produce en un momento político complejo para Miguel Uribe Londoño, quien quedó recientemente excluido del proceso interno de selección presidencial del Centro Democrático para 2026, en medio de disputas internas.

Esa colectividad sostuvo que el dirigente intentó respaldar a Abelardo de la Espriella, señalamiento que Uribe Londoño rechazó de manera categórica. A ello se suman sus críticas abiertas a la dirigencia del partido, a la que responsabiliza por tensiones internas vinculadas al asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay.

Miguel Uribe Londoño podría ser candidato presidencial

El respaldo del PDC abre la puerta para que Uribe Londoño se consolide como una alternativa de derecha, un escenario marcado por fracturas partidistas. Según sondeos recientes, el dirigente registra un 4,2 % de intención de voto, por debajo de figuras como Iván Cepeda (31,9 %) y Abelardo de la Espriella (18,2 %).

El respaldo del PDC a Uribe Londoño introduce una variable distinta en la contienda presidencial, al posicionar a un aspirante con una plataforma diferenciada frente a los partidos mayoritarios.

Su candidatura podría modificar el tablero electoral y propiciar un escenario más competitivo; sin embargo, el precandidato no se ha pronunciado sobre la oferta de la mencionada colectividad.