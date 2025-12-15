Daniel Quintero Calle será candidato a la presidencia, para las elecciones del 2026, según versiones de Caracol Radio y La FM, luego de que consiguiera el aval del partido Aico, que es el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia.

La insistencia del exalcalde de Medellín lo llevó a buscar apoyo en una región lejana de su fortín político, pues este lunes viajó a Pasto para reunirse con los líderes de este partido.

Aunque la información de su candidatura con el apoyo de este partido político aún no es oficial, Quintero Calle está en la capital nariñense y el mensaje oficial se daría este mismo lunes 15 de diciembre, según Caracol Radio.

Aunque Quintero Calle no ha dado una respuesta sobre su aval, en redes sociales sí publicó un mensaje al respecto. En un video confirmó que estaba en Pasto y que hoy (15 de diciembre) dará una “noticia”:

Llegamos a Pasto pic.twitter.com/4YiBBOc1gB — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) December 15, 2025

Con esto, revive la candidatura presidencial de Daniel Quintero, que intentó hacerlo con el apoyo del Pacto Histórico, donde encontró muchos contradictores y terminó apartándose de varios de ellos. Además, con el aval del partido Aico, ya no iría a la consulta interna de izquierda que están proponiendo.

Sin embargo, aún queda la duda de qué dirá el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría, que han señalado diferentes impedimentos que tiene el exalcalde de Medellín.

