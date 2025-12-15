Un terrible accidente de tránsito en Antioquia ha conmocionado a Colombia, dejando un saldo de 17 muertos, 16 jóvenes recién graduados y el conductor del bus. Este sucedió en el sector de El Chispero, en la región de Remedios, durante el regreso de una excursión a las playas de Tolú y Coveñas.

El bus viajaba con estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, que celebraban la culminación de su bachillerato. Los fallecidos, oriundos de Bello, fueron identificados como Carlos Cardona, Daniel Arismendy Fernández, José Manuel Orrego Palacio, Juan Andrés Hincapié, Laura Salazar, María Camila Pérez Sánchez, María Fernanda Londoño Jiménez, Mariana Galvis Arias, Mariana Upegui Escobar, Mateo Castaño López, Mathías Berrío Cardona, Paulina Anduquia Builes, Sara Escobar Mera, Susana Arango Mejía, Valeria López y Yeraldin Yepes.

Tras la tragedia, el abuelo de una de las sobrevivientes, Abelardo Sánchez, narró, con el corazón en la mano, los angustiosos momentos que vivió al recibir la noticia del accidente. Al principio se le informó que su nieta, Ximena Londoño Sánchez,se encontraba entre los fallecidos. “Fueron eternos los momentos cuando me dijeron que ella estaba fallecida. Yo me arrodillo y le digo al Padre Celestial: ‘Devuélvamela, Padre’”, contó en El Tiempo.

Sin embargo, poco después, Ximena logró desmentir su presunto deceso enviando un video que confirmó su supervivencia. Ahora se encuentra con múltiples laceraciones y en estado estable. Don Abelardo atribuyó la supervivencia de su nieta a un milagro divino: “Señor, me la devolviste, me escuchaste. Lo digo para personas que de pronto no creen, pero Dios existe”.

Ante el desconsuelo que invade a toda la comunidad, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, decretó tres días de duelo departamental y expresó su profundo pesar por las vidas perdidas “¡Cuando los papás lloran la partida temprana de un hijo, el cielo se estremece!” declaró el gobernador, mandando así un mensaje de solidaridad y luto para todas las familias afectadas.

