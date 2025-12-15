Nuevos detalles salen a la luz sobre el trágico accidente de tránsito ocurrido en el Nordeste de Antioquia, en el que perdieron la vida varios ocupantes de un bus que transportaba a cerca de 40 personas, entre ellas estudiantes recién graduadas del Liceo Antioqueño de Bello.

Carlos Gutiérrez, abuelo de Valeria López —una de las jóvenes fallecidas—, aseguró que su nieta había advertido a familiares sobre fallas mecánicas que presentaba el vehículo antes del siniestro. Según su testimonio, el bus habría tenido que detenerse en varias ocasiones durante el trayecto debido a los daños, situación que causó preocupación entre algunos pasajeros.

De acuerdo con el relato del familiar, Valeria alcanzó a comunicarse con allegados para contarles que el automotor estaba presentando problemas, lo que hoy se convierte en un elemento clave dentro de las investigaciones que adelantan las autoridades para esclarecer las causas del accidente.

El vehículo transportaba a un grupo numeroso de personas que se movilizaban por una vía del Nordeste antioqueño cuando ocurrió el hecho fatal. Tras el siniestro, organismos de socorro atendieron la emergencia y trasladaron a los heridos a centros asistenciales de la región, mientras que las autoridades iniciaron las labores de inspección y levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, los organismos competentes no han emitido un informe definitivo sobre las causas del accidente. Sin embargo, una de las hipótesis que se evalúa es una posible falla mecánica, versión que cobra fuerza con las declaraciones entregadas por los familiares de las víctimas.

🔴Luto en Colombia‼️🕯️ Tragedia vial enluta a Antioquia Mueren en accidente 16 estudiantes del colegio Liceo Antioqueño de Bello. Se desbarranco autobus que regresaba de Coveñas a Medellín con una excursión de estudiantes Así celebraban…🥺 pic.twitter.com/HD3Dtrq0D1 — Fernando (Chairo de alcurnia) 🇷🇺 (@FernandovichG) December 15, 2025

La muerte de Valeria López ha causado profunda conmoción en Bello, especialmente en la comunidad educativa del Liceo Antioqueño, donde la joven acababa de culminar su etapa escolar. Compañeros, docentes y vecinos han expresado su dolor y han pedido que se esclarezcan los hechos para que no queden dudas ni impunidad.

Carlos Gutiérrez, abuelo de Valeria López, una de las jóvenes recién egresadas del Liceo Antioqueño de Bello y quien falleció en el trágico accidente en el Nordeste, declaró que su nieta le había alertado a varios familiares sobre daños en el bus que transportaba a cerca de 40… pic.twitter.com/iCx0WLNYKw — MiOriente (@MiOriente) December 15, 2025

Las autoridades continúan con las investigaciones técnicas y judiciales para establecer responsabilidades y determinar si el vehículo cumplía con las condiciones mecánicas exigidas para el transporte de pasajeros.

