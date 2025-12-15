Una tragedia enluta a Antioquia tras el grave accidente ocurrido en la madrugada de este domingo 14 de diciembre, cuando un bus que transportaba a jóvenes egresados del Liceo Antioqueño de Bello cayó por un barranco en el nordeste del departamento. El siniestro dejó 17 personas muertas, entre ellas 16 estudiantes y el conductor, además de al menos 20 heridos. El hecho se registró hacia las 5:40 a. m. en la vía que comunica a Remedios con Zaragoza, en el sector conocido como El Chispero, donde el vehículo rodó cerca de 80 metros por un precipicio.

En el automotor viajaban 37 personas que regresaban a Medellín luego de una excursión a Tolú y Coveñas, organizada por egresados de grado 11. En este paseo fue donde los estudiantes registraron las que serían sus últimas imágenes. En el video viralizado se los ve bailando y luego tirándose a la piscina.

La empresa Senior Prom Fest, encargada del transporte, confirmó el número de pasajeros, mientras que el Liceo Antioqueño aclaró que la salida no hacía parte de una actividad institucional, sino que fue planeada directamente por los estudiantes. El grupo había partido de Medellín el pasado miércoles 10 de diciembre y su regreso estaba previsto para la mañana del domingo, momento en el que ocurrió el fatal accidente que hoy mantiene en conmoción a la región.

Hipótesis accidente de bus con estudiantes en Antioquia

Las autoridades avanzan en la investigación del grave accidente del bus en el nordeste antioqueño y una de las primeras hipótesis que analizan es un posible microsueño del conductor, Jonhatan Taborda, quien falleció en la tragedia. La general Susana Blanco informó que un grupo élite especializado en reconstrucción de accidentes está a cargo de las pesquisas y aclaró que, por ahora, no hay una causa confirmada de manera oficial.

Según explicó la oficial, las primeras diligencias se han concentrado en el análisis de la vía y de la infraestructura del sector donde ocurrió el siniestro. A partir de esas revisiones, se ha empezado a construir una hipótesis preliminar que apunta a una posible distracción en la conducción, relacionada con las características del tramo: una calzada recta y en pendiente. No obstante, la Policía de Tránsito indicó que, además del microsueño, también se evalúan otros escenarios, como el uso del celular o una distracción al conversar.

De manera paralela, las autoridades adelantan entrevistas con los sobrevivientes para conocer qué recuerdan de los minutos previos al accidente, información que será clave para establecer una conclusión definitiva. La general Blanco señaló que, con esos testimonios, se podrá consolidar la hipótesis final del caso. En cuanto al estado del vehículo, la Policía confirmó que el bus contaba con la documentación en regla, incluyendo pólizas, Soat y revisión técnico-mecánica vigentes.

