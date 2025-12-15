Héctor Olimpo Espinosa, exgobernador de Sucre y una de las figuras que venía sonando como opción presidencial desde las regiones, decidió dar un giro a su proyecto político. El dirigente anunció que deja de lado su aspiración a la Casa de Nariño y que, en cambio, buscará llegar al Senado de la República en las próximas elecciones legislativas, esta vez con el respaldo del Partido Liberal.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Héctor Olimpo dice que desconocidos entraron a la vivienda de su mamá y la revolcaron)

La movida implica un reacomodo dentro del liberalismo. Espinosa aspira a integrar la lista al Senado y espera ocupar el número ocho, en una plancha que estaría encabezada por el actual senador Lidio García. Para que esa candidatura se concrete, su hermana, la senadora Karina Espinosa, deberá renunciar a la posibilidad de repetir curul, un trámite que se adelantaría en las próximas horas. Según conoció Semana, el anuncio oficial se hará este mismo mediodía.

En su pronunciamiento, Olimpo Espinosa fue más allá de confirmar su salto a la contienda legislativa. También dejó claro que su objetivo es disputar la presidencia del Partido Liberal, colectividad que hoy es dirigida por el expresidente César Gaviria, quien ha mantenido el control del partido durante más de dos décadas. El exmandatario sucreño lanzó críticas a la conducción actual y cuestionó la falta de renovación en las decisiones internas.

Lee También

Héctor Olimpo Espinosa desistió de su candidatura presidencial y anunció que será candidato al Senado por el Partido Liberal. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/76ercLJUTh — Revista Semana (@RevistaSemana) December 15, 2025

“Luego de una reflexión profunda, tomé una determinación clara: hoy puedo ser más útil al país desde el Senado de la República. Es un escenario donde mis posiciones y criterios se requieren con urgencia”, afirmó Espinosa al explicar las razones de su cambio de rumbo político.

Antes de este viraje, Olimpo hacía parte del proceso de la alianza conocida como la Fuerza de las Regiones, un espacio que reunió a varios exgobernadores con aspiraciones presidenciales, entre ellos Juan Carlos Cárdenas, Juan Guillermo Zuluaga y Aníbal Gaviria. No obstante, el exgobernador de Sucre se retiró de ese bloque tras desacuerdos internos sobre el rumbo y las decisiones estratégicas del grupo.

(Ver también: Le caen a Cárdenas por ofrecer 400.000 casas sin cuota inicial; incurriría en delito electoral)

Entre tanto, el Partido Liberal continúa ajustando su baraja de nombres para las elecciones que se avecinan. La colectividad ya otorgó el coaval al exministro del Interior Daniel Palacios, aunque desde las directivas no descartan que se sumen más candidatos tanto para el Congreso como para otros cargos de elección popular.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.