Mauricio Lizcano oficializó este miércoles 10 de diciembre la entrega de las firmas que respaldan su aspiración a la Presidencia de la República. Según confirmó el propio candidato, ante la Registraduría Nacional presentó un total de 1’803.705 firmas, resultado de un proceso de recolección que adelantó durante los últimos cuatro meses en diferentes regiones del país. Con esa cifra, se convierte en el segundo aspirante con más apoyos ciudadanos radicados hasta el momento en el proceso electoral para 2026.

El exministro de las TIC acudió a la sede de la entidad en Bogotá para cumplir con el trámite, en el que dejó constancia de casi dos millones de rúbricas obtenidas (de esas, un millón de firmas las completó a mediados de octubre) por su equipo en jornadas que abarcaron plazas públicas, recorridos regionales y estaciones móviles desplegadas en departamentos como Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander.

Lizcano destacó que la última firma fue recolectada en el archipiélago de San Andrés, un punto simbólico para cerrar la fase de búsqueda de apoyos que inició a mediados de año.

Con esta radicación, Lizcano se ubica detrás del abogado Abelardo de la Espriella, quien actualmente lidera el listado de precandidatos por número de firmas presentadas, con 4’869.407 apoyos. Estas cifras hacen parte del proceso de inscripción por el mecanismo de grupos significativos de ciudadanos, en el cual cada aspirante debe entregar un mínimo definido por la Registraduría para poder postular su candidatura presidencial. Ahora, el material entrará en etapa de revisión para validar que cumpla con los requisitos legales antes de autorizar su eventual inscripción formal.

¡La última firma para la Presidencia! Después de cuatro meses recorriendo Colombia, escuchando a nuestra gente en la calle y trabajando con los colombianos, hoy vivimos un gran momento en San Andrés: recogimos la última firma de nuestra campaña presidencial. Lo hicimos aquí, en… pic.twitter.com/su6FdqsyKg — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) December 6, 2025

Lizcano también señaló que, mientras avanza este proceso administrativo, continuará trabajando en la consolidación de su propuesta política de cara a las elecciones de 2026. Aunque no ha tomado una decisión definitiva sobre posibles alianzas, dejó abierta la puerta a eventuales acercamientos con sectores de centro. El candidato sostuvo que cualquier acuerdo tendría que darse con figuras que compartan líneas programáticas similares y que busquen fortalecer una alternativa intermedia en el panorama electoral.

¿Cuál es la hoja de vida de Mauricio Lizcano?

Mauricio Lizcano cuenta con una trayectoria de más de una década en el sector público, según su hoja de vida publicada en la página del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Su experiencia, estimada entre 13 y 15 años, incluye la participación en diferentes entidades estatales y el desempeño de funciones relacionadas con la planeación, la asesoría y la gestión pública.

En sus inicios ocupó el cargo de asesor consejero regional de Planeación Económica y Social en Corpes de Occidente, rol en el que apoyó procesos de coordinación y desarrollo regional. Con el tiempo, su carrera avanzó hacia responsabilidades de mayor alcance, que lo llevaron a ocupar posiciones dentro del Ministerio de las TIC, donde ha continuado aportando a la formulación y ejecución de políticas públicas en materia tecnológica.

Estos son algunos de sus cargos más destacados, según la página del Ministerio TIC:

Ministro de las TIC (2023 – 2025).

Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República —Dapre— (2022 – 2023).

Senador: (2010 – 2018).

Representante a la Cámara (2006 – 2010).

