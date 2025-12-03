El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones puso en marcha un canal de WhatsApp diseñado para enfrentar el acoso digital y escolar en el país. La iniciativa, llamada ‘Cero Bullying’, busca ofrecer a familias y docentes, información confiable y atención inmediata para detectar riesgos asociados al ciberacoso. El servicio está dirigido principalmente a padres, cuidadores y educadores que requieren orientación en situaciones que comprometen la seguridad de menores en entornos digitales.

La presentación del canal se dio en medio de un incremento sostenido de reportes por intimidación en colegios del territorio nacional. Cifras del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar señalan que, entre 2020 y 2024, se registraron más de 11.000 casos de ‘bullying’, de los cuales más de 1.300 sucedieron en plataformas digitales. Solo en 2024, las denuncias aumentaron, especialmente en estudiantes de 11 a 17 años.

La ministra TIC, Carina Murcia, señaló que el ciberacoso tiene efectos directos en el bienestar emocional de niños y adolescentes, además de influir en la convivencia escolar. Indicó que el nuevo canal busca ofrecer herramientas claras y de fácil acceso para que los adultos responsables puedan reaccionar ante señales de riesgo y acompañar a los menores en su interacción con la tecnología.

“Buscamos que con este canal la ciudadanía se pueda sentir más cercana. Buscamos que allí podamos entregar información de rutas, dónde pueden denunciar y podamos entregar información pedagógica porque desde el Ministerio TIC es nuestra responsabilidad sensibilizar sobre el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y las comunicaciones”, mencionó la ministra Murcia.

Para acceder a este canal, solo debe escanear el código QR que encontrará a continuación o dar clic en este enlace:

Asimismo, la jefe de esta cartera mencionó que la reducción en la brecha digital en Colombia durante 2024 ha sido positiva, reflejando los avances consistentes en cobertura, acceso y apropiación de las TIC.

‘Cero Bullying’ se integra a CiberPaz, el programa con el que el MinTIC impulsa la formación digital y la prevención de riesgos en línea. Esta estrategia incluye actividades pedagógicas, materiales de divulgación y soluciones tecnológicas orientadas a afrontar problemas como la desinformación, fraudes, suplantaciones y otros peligros derivados del mal uso de herramientas digitales y de la inteligencia artificial.

El canal de WhatsApp ofrece mensajes diarios con guías para identificar comportamientos preocupantes, recomendaciones para abordar conversaciones sensibles con menores, consejos de privacidad y orientaciones para activar rutas de atención. Además, los usuarios pueden acceder al contenido sin entregar información personal. La herramienta está disponible para cualquier persona que utilice la aplicación de mensajería.

¿Cuál es la brecha digital en Colombia para 2024?

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones informó que el Índice de Brecha Digital (IBD) para 2024 se ubicó en 0,384, lo que representa una mejora de 0,006 puntos frente a 2023. De acuerdo con la entidad, el país completa una reducción acumulada del 12,7 % desde 2018, lo que evidencia avances sostenidos en cobertura, acceso y apropiación de las TIC. Aunque aún se presentan diferencias entre regiones y departamentos, los valores más cercanos a cero muestran una tendencia nacional hacia la disminución de esta brecha.

El análisis por departamentos revela progresos significativos, siendo el caso más destacado el de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este territorio pasó del puesto 17 al 4 en el ranking nacional, tras reducir su índice de 0,445 a 0,368 en el último año. El Ministerio indicó que otros departamentos también contribuyeron a este avance general, especialmente aquellos que históricamente mostraban mayores rezagos.

Por dimensiones, la cartera TIC detalló que Norte de Santander, Caquetá, San Andrés, Vichada y Amazonas registraron las mayores reducciones en la dimensión de Motivación, con caídas superiores al 20 % entre 2023 y 2024. En acceso material, 25 de los 33 departamentos lograron disminuir su brecha, destacándose San Andrés (-20,9 %), Córdoba (-14,9 %), Casanare y Amazonas (-14,5 %). En habilidades digitales, 27 departamentos presentaron mejoras, con San Andrés nuevamente a la cabeza (-12,9 %), seguido por Atlántico, Guaviare y Chocó, todos con reducciones del 6,9 %.

